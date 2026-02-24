Achiziționarea La Cocoș de către grupul Schwarz, ce are Kaufland și Lidl, aprobată condiționat de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței anunță marți că a autorizat cu condiții tranzacția prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoș SA, în urma investigației derulate de autoritate în acest caz.

„Acesta este al doilea caz din istoria autorității în care am declanșat o investigație în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidențiază importanța acestei tranzacții și impactul său potențial asupra pieței. Ca urmare, autorizarea a fost condiționată de angajamente clare, menite să protejeze concurența și interesele consumatorilor. Acestea asigură menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, caracterizat prin prețuri reduse și volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor și menținerea unui nivel adecvat de concurență pe piața de retail alimentar. În același timp, angajamentele prevăd investiții pentru extinderea rețelei la nivel național, cu păstrarea aceluiași model de business orientat către prețuri accesibile, astfel încât să se se exercite o presiune concurențial, în special asupra prețurilor, în cât mai multe zone din țară”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliul Concurenței.

Angajamente asumate

Astfel, grupul Schwarz și-a asumat o serie de angajamente menite să înlăture îngrijorările concurențiale identificate în analiza tranzacției, atât în ceea ce privește nivelul prețurilor și menținerea modelului comercial specific La Cocoș, cât și în raport cu structura și dinamica pieței comerțului cu amănuntul de produse de consum curent.

În România, activitatea grupului Schwarz se concentrează, în principal, pe piața comerțului cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare, prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl.

Supermarket La Cocoș este activ pe piață prin intermediul unor magazine de comerț cu amănuntul în Ploiești (două magazine), București și Brașov (câte un magazin), prin care desfășoară activități de comercializare de produse alimentare și nealimentare. Pe parcursul anului 2025, compania a deschis alte trei magazine, în Pitești, Craiova și Arad.

Formatul magazinelor, menținut 5 ani

Grupul Schwarz se angajează să mențină strategia actuală de preț a magazinelor La Cocoș, fără a depăși marja brută de referință, pentru o perioadă de 4 ani de la finalizarea tranzacției. În același timp, grupul se angajează să nu închidă și să nu limiteze activitatea rețelei La Cocoș pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea tranzacției, asigurând continuitatea activității comerciale sub același brand și în forma actuală. De asemenea, pentru o perioadă de 5 ani, va fi menținut formatul specific al magazinelor La Cocoș, în parametrii actuali.

În plus, Schwarz își asumă extinderea rețelei La Cocoș la nivel național, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii 5 ani.

Potrivit reprezentanților Consiliului Concurenței, această măsură are ca scop creșterea accesibilității consumatorilor la acest format de magazin și intensificarea concurenței pe piața de retail.

De asemenea, grupul Schwarz va menține societatea La Cocoș separată de structurile corporative și operaționale ale Kaufland România și Lidl România, pentru o perioadă de 5 ani. În acest fel se va păstra independența comercială a La Cocoș și se vor limita efectele unei posibile consolidări excesive pe piața comerțului cu amănuntul de produse de larg consum.