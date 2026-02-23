Consiliul Concurenței pune în dezbatere angajamentele Sameday pentru preluarea Cargus. Păstrarea contractelor până în 2026 și cedarea lockerelor, pe lista măsurilor

Tranzacția este analizată din perspectiva impactului asupra pieței serviciilor de curierat din România, descrisă de autoritate drept una dintre cele mai competitive din sectorul logistic, unde operează atât jucători locali, cât și internaționali. Decizia finală privind aprobarea preluării va ține cont de observațiile primite în consultarea publică și de evaluarea efectelor asupra concurenței, scrie ZF.

Cine sunt părțile implicate

Sameday este controlată de Dante International, compania care operează platforma eMAG. Cargus este deținută de Celero Investments, firmă controlată de fondul de investiții Mid Europa.

În iunie 2025, Sameday a ajuns la un acord cu MidEuropa pentru achiziția Cargus, tranzacție care a marcat ieșirea fondului din ultima companie pe care o mai avea în România, după ce acesta vânduse și Regina Maria cu câteva luni înainte.

Ce angajamente propune Sameday

Potrivit documentelor publicate, Sameday propune un set de măsuri care vizează limitarea riscurilor concurențiale după finalizarea tranzacției:

Menținerea până la finalul anului 2026 a condițiilor comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienții săi, pentru a reduce riscul modificării termenilor contractuali după preluare.

Cesiunea activităților legate de punctele automate de ridicare a coletelor (lockere) deținute de Cargus, pentru a limita impactul asupra concurenței pe segmentul rețelelor de livrare.

Implementarea unei proceduri privind relația cu curierii implicați în livrarea comenzilor aferente comercianților eMAG Marketplace.

Informarea comercianților cu privire la tipul de informații afișate pe documentele de transport ale coletelor.

Angajamentele pot fi consultate pe site-ul autorității de concurență, iar instituția așteaptă observații din piață înainte de a lua o decizie.

Context: evoluția Sameday în acționariatul eMAG

Compania Sameday a fost înființată în 2007 de antreprenorul Octavian Bădescu, iar ulterior în acționariat a intrat și Lucian Baltaru. În 2017, eMAG a cumpărat o participație de 80% din companie, iar în prezent Dante International deține aproximativ 95% din Sameday, în urma mai multor investiții și a preluării în 2025 a unui pachet de acțiuni de la Lucian Baltaru, rămas acționar minoritar și CEO.