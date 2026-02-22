IT din România se schimbă: specializare unică nu mai ajunge. Clienţii cer full-stack şi competenţe AI

Două companii din zone diferite ale industriei – furnizorul global de servicii IT Cognizant şi furnizorul de soluţii enterprise INFORM, parte a grupului Austriacard Holdings – descriu acelaşi fenomen: cererea pentru competenţe AI creşte rapid, însă piaţa locală se află încă în faza de experimentare, nu de implementare la scară, scrie ZF.

„Nu mai e suficient să ştiu o anumită tehnologie, ci trebuie să ştiu mai multe. Aşteptarea clienţilor este să avem echipe formate din specialişti care să ştie şi web, şi backend, şi cloud – acel full-stack engineer“, a declarant pentru ZF, Mihai Constandiş, country manager al Cognizant România, parte a grupului american cu venituri globale de circa 21 mld. dolari.

Dublare a echipei AI, dar deficit de competenţe

Cognizant România aplică de doi ani o strategie prin care fiecare inginer îşi păstrează expertiza de bază, dar adaugă competenţe adiacente, inclusiv în zona AI. În 2025, compania şi-a dublat echipa de specialişti în inteligenţă artificială, însă procesul de recrutare a fost dificil.

„Fiind o tehnologie nouă, nu sunt foarte mulţi specialişti. Cred că va fi esenţial pentru mulţi ingineri să-şi dezvolte competenţele în zona de AI“, a spus Constandiş.

Aceeaşi problemă este semnalată şi de INFORM. „Pieţei îi lipsesc competenţele, AI este ceva nou. Şi îi lipsesc chiar şi de la universitate. Oameni bine pregătiţi ies din universităţi, dar nu au experienţa practică. Trebuie să-i pui într-un alt ciclu de învăţare pentru a-i face productivi“, a declarat Kostas Fiakas, group chief strategy officer la INFORM şi managing director al diviziei de soluţii digitale din România.

Executivul identifică ingineria de prompturi (prompt engineering) – abilitatea de a formula instrucţiuni eficiente pentru sistemele AI – drept una dintre meseriile viitorului, deja foarte bine plătită în Europa de Vest şi cu potenţial de convergenţă salarială şi în România.

600 de candidaţi pentru 25 de locuri de juniori

Pe fondul nevoii de competenţe noi, Cognizant România a reluat în 2025 programele de angajare pentru juniori, o tradiţie moştenită de la compania românească Softvision, achiziţionată anterior de grupul american. Pentru 25 de poziţii deschise în Timişoara, Cluj şi Iaşi s-au înscris 600 de candidaţi.

Potrivit reprezentanţilor companiei, generaţia tânără manifestă o deschidere mai mare faţă de utilizarea AI în dezvoltarea software, ceea ce ar putea accelera adaptarea la noile cerinţe ale pieţei.

Adopţia AI: multe discuţii, puţine implementări

Deşi subiectul inteligenţei artificiale apare în aproape fiecare discuţie cu clienţii, nivelul de maturitate al proiectelor rămâne redus. Atât Cognizant, cât şi INFORM descriu o piaţă dominată de proiecte-pilot şi iniţiative experimentale, nu de transformări la scară largă.

„Mulţi vorbesc la nivel teoretic şi încă nu există foarte multă ancoră practică“, a spus Constandiş. El arată că aşteptările diferă puternic: unii clienţi cer dublarea productivităţii, în timp ce alţii vizează îmbunătăţiri incrementale de 5-10%.

La rândul său, Fiakas afirmă că unele proiecte ambiţioase au fost încetinite de lipsa de pregătire a pieţei pentru a adopta integral soluţii bazate pe AI. În prezent, numărul proiectelor-pilot depăşeşte proiectele structurate implementate la scară.