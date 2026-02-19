Bill Gates nu s-a prezentat la summitul AI din India, din cauza haosului organizațional

Fundația Gates a declarat că miliardarul nu va ține discursul „pentru a se asigura că atenția rămâne concentrată pe prioritățile cheie ale summitului AI”, scrie Reuters.

Cu doar câteva zile în urmă, fundația a respins zvonurile privind absența sa și a insistat că acesta era pe cale să participe.

Prim-ministrul indian Narendra Modi urmează să țină un discurs la evenimentul din 19 februarie, alături de președintele francez Emmanuel Macron, CEO-ul Google Sundar Pichai, CEO-ul OpenAI Sam Altman și CEO-ul Anthropic Dario Amodei.

Absența lui Gates, urmată de o altă anulare de profil înalt din partea CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, se adaugă unui început dificil pentru un summit considerat primul forum important dedicat inteligenței artificiale din sudul globului, unde India a încercat să se poziționeze ca o voce de frunte în guvernanța globală a IA.

Anularea lui Gates vine după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat în ianuarie e-mailuri care includeau comunicări între Jeffrey Epstein și personalul Fundației Gates. Documentele indică faptul că Gates și Epstein s-au întâlnit în repetate rânduri după ce Epstein a ispășit pedeapsa cu închisoarea pentru a discuta despre extinderea eforturilor filantropice ale lui Gates. Gates a declarat că relația s-a limitat la discuții legate de filantropie și că a fost o greșeală din partea sa să se întâlnească cu Epstein.

Fundația Gates, organizația filantropică înființată în 2000 de cofondatorul Microsoft, Bill Gates, și soția sa de atunci, este unul dintre cei mai mari finanțatori ai inițiativelor globale în domeniul sănătății. Bill Gates este președinte și membru al consiliului de administrație al fundației.