Bill Gates lucrează deja la închiderea unuia dintre cele mai importante și influente proiecte ale sale din lume: se așteaptă sute de concedieri

Acest lucru l-a condus, la rândul său, să devină unul dintre cei mai bogați oameni din lume; Forbes îl clasează pe locul 18, cu o avere estimată la 104 miliarde de dolari. Și, la fel ca majoritatea magnaților importanți, Gates are un portofoliu larg de afaceri dincolo de Microsoft, scrie El Economista.

Printre acestea, una dintre cele mai mari și mai influente este Fundația Bill & Melinda Gates, fondată în anul 2000 de Gates și fosta sa soție, Melinda. În prezent, este cea mai mare organizație filantropică din lume și un jucător important în politicile globale de sănătate, educație și alimentație.

Fundația a anunțat recent că va cheltui un record de 9 miliarde de dolari în 2026, cel mai mare buget anual de până acum, în timp ce se pregătește să elimine până la 500 de locuri de muncă în următorii cinci ani.

Aceasta face parte din planul de a începe închiderea fundației, așa cum a explicat Gates anul trecut, cu scopul de a înceta complet operațiunile până în 2045. Directorul general al fundației, Mark Suzman, a declarat că reducerile vor fi graduale.

„Vom face acest lucru cu atenție, gândire și sistematic… Îl vom recalibra în fiecare an. Obiectivul de 500 de persoane este o țintă maximă. Sper sincer că nu va trebui să atingem un număr atât de mare.”

Fundația Bill și Melinda Gates are un personal de peste 2.300 de angajați, iar planurile sale includ lăsarea unor posturi vacante, care ne putem aștepta să fie înlocuite de inteligența artificială pe măsură ce trec anii.

În același timp, Gates recunoaște că reducerea cheltuielilor publice pentru ajutor extern, inclusiv tăieri de bugete în unele țări, a produs efecte devastatoare. El avertizează că, dacă lumea nu restabilește sprijinul financiar pentru programele de sănătate și dezvoltare, progresul consemnat de un sfert de secol ar putea fi anulat, iar suferința umană ar crește semnificativ.

Gates rămâne încrezător că inovațiile tehnologice și științifice pot duce omenirea către o perioadă de progres fără precedent, dar avertizează că fără finanțare robustă în următorii ani, riscurile regresului, inclusiv creșterea mortalității copiilor și pierderea oportunităților de dezvoltare, rămân foarte reale.