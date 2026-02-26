FBI concediază agenți care au lucrat la investigația documentelor clasificate ale lui Trump

Concedierile din FBI fac parte dintr-o epurare mai amplă de personal sub conducerea directorului Kash Patel, o persoană numită de Trump care, în ultimul an, a dat afară zeci de angajați care fie au contribuit la investigațiile președintelui, fie au fost percepuți ca nefiind în conformitate cu agenda administrației. Departamentul de Justiție a fost implicat în concedieri similare de procurori de când Trump a preluat funcția anul trecut, potrivit AP

Asociația Agenților FBI a condamnat concedierile, numindu-le ilegale și punând în pericol securitatea națională.

„Aceste acțiuni slăbesc Biroul prin eliminarea expertizei esențiale și destabilizarea forței de muncă, subminând încrederea în conducere și punând în pericol capacitatea Biroului de a-și îndeplini obiectivele de recrutare – în cele din urmă, punând națiunea într-un risc mai mare”, a declarat asociația într-un comunicat.

FBI a percheziționat reședința din Mar-a-Lago

Cea mai recentă rundă de concedieri a inclus angajați care au contribuit la investigarea păstrării de către Trump a documentelor clasificate la reședința sa din stațiunea Mar-a-Lago, un caz care a implicat o percheziție FBI de mare amploare a proprietății din Florida și a dus la o urmărire penală federală care îl acuză pe actualul președinte de păstrarea unor înregistrări secrete din primul său mandat și de obstrucționarea eforturilor guvernului de a le recupera.

Concedierile au fost confirmate pentru The Associated Press de mai multe persoane familiarizate cu situația, care au vorbit sub anonimat, deoarece nu au putut discuta public despre schimbările de personal. Mai multe dintre persoane au declarat că un total de 10 angajați au fost concediați.

FBI a concediat, de asemenea, agenți care au participat la o anchetă separată privind eforturile lui Trump de a anula rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020. Acea anchetă a dus, de asemenea, la acuzații penale, dar, la fel ca în cazul Mar-a-Lago, a fost abandonată de procurorul special Jack Smith după ce Trump a câștigat Casa Albă în noiembrie 2024, din cauza unor opinii juridice de lungă durată ale Departamentului de Justiție care spun că președinții în exercițiu nu pot fi puși sub acuzare.