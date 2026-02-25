Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump

Conform unei investigații realizate de CNN, un catalog al probelor oferit apărării lui Ghislaine Maxwell cuprinde circa 325 de rapoarte FBI sub forma „302″. Acestea sunt sinteze ale mărturiilor persoanelor audiate. Din totalul acestora, peste 90 nu se regăsesc pe portalul instituției. Asta deși ele sunt înregistrate cu numere de serie în documentele oficiale. Documentele „302″ sunt privite ca fiind cruciale pentru înțelegerea cazului, întrucât redau relatările directe ale celor chestionați de investigatorii federali.

Declarații legate de o femeie care l-a acuzat pe Donald Trump

În rândul documentelor absente se află trei audieri din 2019. Acestea ar fi cu o femeie care a declarat că a fost victima unor abuzuri repetate comise de Jeffrey Epstein începând de la vârsta de aproximativ 13 ani. Aceeași persoană ar fi relatat anchetatorilor că, între anii 1983 și 1985, ar fi suferit un atac sexual din partea lui Donald Trump. S-a întâmplat după ce Epstein le-ar fi făcut cunoștință. Administrația de la Casa Albă a respins aceste acuzații, catalogându-le drept „false și senzaționaliste”. Donald Trump a negat consecvent orice participare la activități ilegale conexe cu Epstein.

Congressmanul democrat Robert Garcia a afirmat că absența acestor acte ridică semne de întrebare privind gradul real de transparență al publicării și conformitatea cu obligațiile legale. Un reprezentant oficial al Departamentului de Justiție a contrazis ideea că ar fi fost eliminate date. El a precizat că toate materialele relevante au fost puse la dispoziție. Unele fișiere pot fi duplicate, acoperite de privilegii juridice sau incluse în investigații federale active. În ultimele săptămâni, anumite documente au fost temporar retrase. Ulterior au fost reîncărcate parțial, pentru a permite ascunderea datelor identificabile ale victimelor.

Îngrijorări din partea victimelor și experților

Câteva dintre victimele lui Epstein au indicat că nu își regăsesc propriile mărturii în materialele expuse public. Haley Robson, una dintre acestea, a menționat într-o adresă judiciară că opacitatea „perpetuează secretul care a permis acestor infracțiuni să persiste timp de ani în șir”. Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, a evidențiat semnificația rapoartelor „302″, descriindu-le drept „elementul fundamental al unei investigații”.

Este încă nedeterminat dacă documentele absente se regăsesc în alte secțiuni ale arhivei sau dacă vor fi dezvăluite ulterior, odată cu finalizarea anchetelor în desfășurare.