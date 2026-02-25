Bill Gates își asumă responsabilitatea pentru relația cu Jeffrey Epstein în cadrul Gates Foundation

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri interne cu angajații fundației.

Reacția a venit după un articol publicat de Wall Street Journal, care a relatat că Bill Gates le-ar fi cerut scuze angajaților pentru legăturile sale cu Epstein, recunoscând că a fost „o mare greșeală” să petreacă timp cu acesta și să implice conducerea fundației în respectivele întâlniri.

Documente făcute publice de Departmentul Justiției arată că Bill Gates și Jeffrey Epstein s-au întâlnit de mai multe ori după ce Epstein ispășise o pedeapsă cu închisoarea. Discuțiile ar fi vizat extinderea activităților filantropice ale fondatorului Microsoft.

Potrivit Wall Street Journal, Gates a recunoscut în fața angajaților că Epstein a aflat despre două relații extraconjugale ale sale cu femei de origine rusă, subliniind însă că acestea nu aveau legătură cu victimele lui Epstein.

„Nu am făcut nimic ilegal și nu am văzut nimic ilegal”, ar fi declarat Gates, conform unei înregistrări audio citate de publicație.

Reacția oficială a Gates Foundation

Un purtător de cuvânt al Gates Foundation a confirmat că Bill Gates a răspuns deschis întrebărilor angajaților, inclusiv celor legate de publicarea dosarelor Epstein, și că și-a asumat responsabilitatea pentru deciziile sale. Fundația a precizat că nu a efectuat plăți către Epstein și nu l-a angajat niciodată în vreun rol oficial.

Într-un context separat, Bill Gates s-a retras recent de la participarea la AI Impact Summit din India, cu doar câteva ore înainte de discursul programat.

Gates Foundation, fondată în anul 2000 de Bill Gates și fosta sa soție, rămâne una dintre cele mai influente organizații filantropice din lume, cu investiții majore în sănătate globală și educație.