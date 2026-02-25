Alertă cu bombă la reședința premierului Australiei, declanșată de spectacolele unei formații chineze. Reacția premierului

Formația chineză Shen Yun, a primit o serie de amenințări, prin e-mail, în care li se spune să-și anuleze turul. În caz contrar, făptașii au amenințat că vor arunca în aer reședința premierului Anthony Albanese, potrivit BBC.
Unul dintre e-mailuri, care era scris în limba chineză, preciza că mari cantități de explozibile cu nitroglicerină au fost puse în jurul reședinței Lodge, denumirea oficială a locuinței premierului din Canberra.
„Dacă insistați să continuați spectacolul, atunci reședința primului ministru va fi distrusă și sângele va curge ca un râu”, se arată în e-mail.
Membrii formației au anunțat autoritățile, marți. Premierul Albanese a fost evacuat din locuința sa la ora locală 18:00 și dus într-o altă locației pentru mai multe ore, potrivit poliției.
Autoritățile au refuzat să facă comentarii cu privire la e-mailuri, precizând doar că au intervenit la „un presupus incident de securitate” la reședința liderului, marți, și că „nu a fost localizat nimic suspicios”.
Într-un comunicat oficial transmis sursei citate, grupul chinez a precizat că va continua turul în Australia, îndemnând Guvernul să înceapă o anchetă cuprinzătoare.
Într-o postare publicată pe Instagram, miercuri, premierul Australiei le-a mulțumit polițiștilor, dar și persoanelor care i-au transmis „mesaje de susținere și suport”. Mesajul a fost însoțit de o fotografie cu cățelul său păzind ușa.
„Toto este în alertă, dar totul este în regulă”, a adăugat acesta.
Grupul chinez, Shen Yun a fost fondat de mișcarea religioasă „Falun Gong”, care a fost interzisă în China. Formația afirmă că trupa a primit o serie de amenințări pentru a-și anula spectacolele susținute în întreaga lume, în ultimii doi ani.
Un incident asemănător s-a întâmplat săptămâna trecută în SUA, care a dus la evacuarea Centrul Kennedy pentru Arte Performative din Washington DC. Amenințările erau adresate trupei Shen Yun, care susțineau un spectacol la centru.
Trupa a fost interzisă în China încă din 1999, când guvernul chinez a clasificat grupul drept „un cult ilegal”, ordonând represiunea acestuia.