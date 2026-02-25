Alertă cu bombă la reședința premierului Australiei, declanșată de spectacolele unei formații chineze. Reacția premierului

Unul dintre e-mailuri, care era scris în limba chineză, preciza că mari cantități de explozibile cu nitroglicerină au fost puse în jurul reședinței Lodge, denumirea oficială a locuinței premierului din Canberra.

„Dacă insistați să continuați spectacolul, atunci reședința primului ministru va fi distrusă și sângele va curge ca un râu”, se arată în e-mail.

Membrii formației au anunțat autoritățile, marți. Premierul Albanese a fost evacuat din locuința sa la ora locală 18:00 și dus într-o altă locației pentru mai multe ore, potrivit poliției.