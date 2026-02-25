Prima pagină » Știri externe » Alertă cu bombă la reședința premierului Australiei, declanșată de spectacolele unei formații chineze. Reacția premierului

Alertă cu bombă la reședința premierului Australiei, declanșată de spectacolele unei formații chineze. Reacția premierului

O alertă cu bombă la reședința premierului Australiei, Anthony Albanese a fost declanșată de o serie de amenințări scrise adresate unui grup chinez de dans și muzică, interzis în Beijing.
Alertă cu bombă la reședința premierului Australiei, declanșată de spectacolele unei formații chineze. Reacția premierului
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
25 feb. 2026, 11:24, Știri externe

Formația chineză Shen Yun, a primit o serie de amenințări, prin e-mail, în care li se spune să-și anuleze turul. În caz contrar, făptașii au amenințat că vor arunca în aer reședința premierului Anthony Albanese, potrivit BBC. 

Unul dintre e-mailuri, care era scris în limba chineză, preciza că mari cantități de explozibile cu nitroglicerină au fost puse în jurul reședinței Lodge, denumirea oficială a locuinței premierului din Canberra.

„Dacă insistați să continuați spectacolul, atunci reședința primului ministru va fi distrusă și sângele va curge ca un râu”, se arată în e-mail.

Membrii formației au anunțat autoritățile, marți. Premierul Albanese a fost evacuat din locuința sa la ora locală 18:00 și dus într-o altă locației pentru mai multe ore, potrivit poliției.

Autoritățile au refuzat să facă comentarii cu privire la e-mailuri, precizând doar că au intervenit la „un presupus incident de securitate” la reședința liderului, marți, și că „nu a fost localizat nimic suspicios”.

Shen Youn a precizat că va continua turul

Într-un comunicat oficial transmis sursei citate, grupul chinez a precizat că va continua turul în Australia, îndemnând Guvernul să înceapă o anchetă cuprinzătoare.

Într-o postare publicată pe Instagram, miercuri, premierul Australiei le-a mulțumit polițiștilor, dar și persoanelor care i-au transmis „mesaje de susținere și suport”. Mesajul a fost însoțit de o fotografie cu cățelul său păzind ușa.

„Toto este în alertă, dar totul este în regulă”, a adăugat acesta.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Anthony Albanese (@albomp)

Grupul chinez, interzis de autoritățile de la Beijing

Grupul chinez, Shen Yun a fost fondat de mișcarea religioasă „Falun Gong”, care a fost interzisă în China. Formația afirmă că trupa a primit o serie de amenințări pentru a-și anula spectacolele susținute în întreaga lume, în ultimii doi ani.

Un incident asemănător s-a întâmplat săptămâna trecută în SUA, care a dus la evacuarea Centrul Kennedy pentru Arte Performative din Washington DC. Amenințările erau adresate trupei Shen Yun, care susțineau un spectacol la centru.

Trupa a fost interzisă în China încă din 1999, când guvernul chinez a clasificat grupul drept „un cult ilegal”, ordonând represiunea acestuia.

 

Recomandarea video