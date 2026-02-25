UE, îngrijorată că presiunile exercitate asupra lui Orbán ar putea avea efecte negative

Potrivit Politico, citată de Ukrainska Pravda, Budapesta încearcă să transforme împrumutul acordat Ucrainei și confruntarea mai amplă cu UE într-o capcană politică pentru opoziția maghiară, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Un oficial UE a declarat pentru Politico, că Orbán acționează într-un mod obstrucționist în Europa „având în vedere alegerile”.

La Comisia Europeană, discuțiile privind împrumutul continuă, fiind reluate miercuri, cu o altă reuniune a ambasadorilor UE, deși evoluția acestora este incertă.

„Există conducta (n.r. – Drujba), alegerile din Ungaria și nevoia urgentă a Ucrainei de a obține împrumutul… este dificil să previzionăm în acest moment cum vor evolua lucrurile”, a declarat un diplomat al UE pentru Politico, sub condiția anonimității.

Un alt diplomat a afirmat pentru Politico că Ungaria „a devenit și mai imprevizibilă decât de obicei”.

Diplomații și oficialii UE au observat că, indiferent de poziția sa publică, Orbán rareori se retrage dintr-un acord final odată ce acesta a fost încheiat.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, la începutul acestei săptămâni, el s-a descris chiar ca fiind „unul dintre cei mai disciplinați și consecvenți membri ai Consiliului European”.

La Bruxelles, mulți consideră că există un sâmbure de adevăr în afirmația liderului maghiar, însă nu se știe dacă Orbán va arespecta aceleași reguli pe măsură ce alegerile se apropie, iar amenințarea la adresa supraviețuirii sale politice crește.

Executivul European, dar și președintele Consiliului UE, António Costa, însărcinați cu convingerea lui Orbán, au un spațiu limitat pentru gândirea inovatoare.

„A-l presa în timp ce se află în campanie electorală s-ar putea să nu fie cea mai inteligentă mișcare”, a declarat un diplomat UE care a dorit să rămână anonim.

Ce soluții are UE pentru a trece peste vetoul Ungariei?

UE poate aplica articolul 7, care permite suspendarea drepturilor de vot ale unui stat membru și ocolirea opoziției Ungariei, în privința acordării împrumutului Ucrainei, însă decizia ar putea ar putea contribui la retorica preelectorală a premierului maghiar Viktor Orbán.

O altă opțiune ar putea fi suspendarea finanțării de către UE sau inițierea procedurilor pentru încălcarea dreptului comunitar. Totuși, acest lucru va necesita timp, iar Ucraina nu dispune de acest timp.

Reamintim că, marți, Consiliul UE a adoptat două documente pentru a acorda Ucrainei împrumutului de 90 de miliarde de euro. Vetoul Ungariei a blocat însă adoptarea celui de-al treilea document.

Ungaria a anunțat că va bloca acordarea împrumutului până când Kievul nu va reface conducta Drujba, avariată într-un atac rusesc la finalul lunii ianuarie, și nu va asigura reluarea transportului de țiței rusesc în Europa, resursă de care Slovacia și Ungaria depind.

În tot acest timp, Rusia continuă să atace conducta. În noaptea de duminică spre luni, conducta a fost din nou avariată într-un alt atac rusesc.