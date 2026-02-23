Atac cu drone ucrainene asupra unei stații de pompare a conductei de petrol Drujba din Rusia

Atacul din timpul nopții a provocat un incendiu la stația situată la mai mult de 1.200 km de granița dintre Rusia și Ucraina, a adăugat oficialul serviciului de securitate SBU din Ucraina, care nu a dat detalii cu privire la un impact mai larg asupra conductei, potrivit Reuters.

Atacul, cel mai recent dintr-o serie de atacuri ucrainene asupra traseului, riscă să exacerbeze tensiunile dintre Ucraina și vecinii săi, Ungaria și Slovacia, care au acuzat Kievul că încearcă să blocheze fluxul de petrol prin conductă către rafinăriile lor.

Transporturile de petrol, întrerupte

Transporturile de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a declarat că o dronă rusă a lovit echipamentele conductei din vestul Ucrainei.

În ciuda războiului de aproape patru ani cu Rusia, Ucraina a continuat să transporte petrol rusesc prin conductele de pe teritoriul său, chiar dacă a oprit tranzitul gazului rusesc la începutul anului trecut.

Ungaria și Slovacia au amenințat că vor întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă fluxul de petrol nu va fi reluat.

Energia electrică din Ungaria și Slovacia reprezintă aproximativ 70% din importurile Ucrainei și este extrem de importantă pentru această țară, a cărei jumătate din capacitatea de producere a energiei electrice a fost distrusă sau grav avariată de atacurile cu rachete rusești.

Blocarea sancțiunilor UE

Luni, Ungaria părea hotărâtă să blocheze noi sancțiuni ale UE împotriva Moscovei și un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, în contextul în care atacurile asupra regiunii Odessa din sudul Ucrainei au provocat moartea a două persoane, înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei rusești la scară largă.

Într-o scrisoare văzută de Reuters, premierul ungar Viktor Orban i-a spus președintelui Consiliului European, Antonio Costa, că întreruperea Drujba a fost un „act de ostilitate neprovocat care subminează securitatea energetică a Ungariei” și a promis să blocheze împrumutul până la rezolvarea problemei.