Fragmente de dronă au provocat incendii la două întreprinderi rusești

Fragmentele unei drone au provocat incendii la două întreprinderi din regiunea Krasnodar din Rusia. O persoană a fost rănită, au raportat, luni, autoritățile locale.
Alexandra-Valentina Dumitru
26 ian. 2026, 08:25, Știri externe

Potrivit centrului regional pentru situații de urgență, fragmente provenite de la drona doborâtă a căzut peste obiective din orașul Slaviansk-pe-Kuban, provocând izbucnirea unor incendii.

Echipele de intervenție au fost trimise la fața locului, iar o persoană a fost rănită. Oficialii nu au precizat ce unități economice au fost afectate, relatează News.Az, citând Reuters.

Orașul Slaviansk-pe-Kuban găzduiește o rafinărie privată de petrol, cu o capacitate de procesare de aproximativ 100.000 de barili pe zi, care asigură combustibil atât pentru consumul intern, cât și pentru export.

Autoritățile nu au confirmat dacă rafinăria se numără printre obiectivele avariate.

Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus, peste noapte, 40 de drone ucrainene, dintre care 34 deasupra regiunii Krasnodar.

Incidentul se înscrie în seria atacurilor cu drone care vizează infrastructura din sudul Rusiei.

