Atac cu drone asupra mai multor regiuni rusești. O rafinărie de petrol a fost incendiată

Rafinăria, care aprovizionează cu combustibil trupele ruse, prelucrează 6,42 milioane de tone de petrol pe an, potrivit Statului Major General al Ucrainei, citat de The Kyiv Independent.

Datorită apropierii de porturile de la Marea Neagră, produsele sale sunt utilizate pe scară largă pentru a sprijini logistica militară rusă.

Canalele Telegram pro-ruse, cu presupuse legături cu serviciile de securitate, au afirmat că regiunea Krasnodar a fost atacată de drone ucrainene încă din seara zilei de luni.

Sistemele locale de apărare aeriană au doborât peste 20 de drone deasupra regiunii.

Locuitorii au raportat că au auzit peste 10 explozii în apropierea așezării Ilski. La scurt timp după aceea, un incendiu major a izbucnit la rafinăria locală de petrol.

Cartierul general operațional din Krasnodar Krai a confirmat că regiunea a fost atacată, dar nu a dezvăluit detalii cu privire la pagube sau la instalațiile afectate.

Krasnodar Krai, o regiune strategică din sud-vestul Rusiei, situată la Marea Neagră și Marea Azov, se află peste strâmtoarea Kerch, față de peninsula Crimeea ocupată de Rusia.

Pe fondul amenințării aeriene semnalate, aeroporturile din Krasnodar, Soci și Gelendzhik și-au suspendat operațiunile pentru cel puțin patru ore. Sirenele de raid aerian au fost activate și în Novorossiisk și Slaviansk-na-Kuban.

În același timp, se pare că dronele au vizat Republica Tatarstan. În jurul orei 3 dimineața, ora locală, s-au auzit explozii la periferia orașului Kazan și în Nizhnekamsk.

Martorii au raportat că au auzit sunete de explozii, după care alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă într-un cartier din Kazan.

Orașul este situat la aproximativ 1.300-1.400 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina.

Aeroporturile din Kazan și Nizhnekamsk au suspendat temporar sosirile și plecările. Autoritățile ruse nu au dat publicității informații oficiale cu privire la consecințele atacurilor din Tatarstan.