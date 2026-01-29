Un nou atac aerian rusesc a ucis trei persoane în regiunea Zaporojie

„Rușii au efectuat atacuri cu drone împotriva cartierelor rezidențiale din Vilniansk. Două femei și un bărbat au fost uciși, iar un alt bărbat a fost rănit”, a declarat Ivan Fedorov pe rețeaua de socializare Telegram.

„Casele au fost distruse și au izbucnit incendii”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

Delegațiile ucraineană și rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Acestea au fost primele negocieri directe cunoscute între Moscova și Kiev cu privire la planul SUA de soluționare a conflictului.

Se preconizează că discuțiile vor fi reluate duminică la Abu Dhabi.

Între timp, Rusia continuă atacurile zilnice, provocând victime în rândul civililor și afectând în special infrastructura energetică. În noaptea de marți spre miercuri, astfel de atacuri au ucis trei persoane în țară, dintre care două în suburbia Kievului, potrivit autorităților locale.

Numărul victimelor unui atac cu drone rusești asupra unui tren de călători în estul Ucrainei, marți, a ajuns la șase morți, față de cinci anterior, a declarat miercuri seara procuratura din Harkov.

Potrivit unui raport al Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina (HRMMU) publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie 2022.

Anul 2025 a fost cel mai mortal din 2022, cu peste 2500 de civili uciși, potrivit documentului.