Prima pagină » Știri externe » Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Portul din Oman a fost atacat cu drone

Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Portul din Oman a fost atacat cu drone

Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Duminică, portul din Oman ar fi fost atacat cu drone iraniene. Un muncitor a fost rănit, iar Ambasada SUA le-a cerut americanilor din Oman să se adăpostească.
Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Portul din Oman a fost atacat cu drone
Petru Mazilu
01 mart. 2026, 10:43, Politic

Cel puțin două drone au vizat portul Duqm din Oman, anunță Al Jazeera care citează o sursă din domeniul securității. Un muncitor străin a fost rănit după ce una dintre drone a lovit o locuință mobilă a angajaților.

Resturile celei de-a doua drone au aterizat lângă rezervoarele de combustibil, fără a provoca pagube materiale, a mai transmis sursa.

Totodată, există informații conform cărora iranienii au atacat o navă cisternă de petrol în Oman. Patru persoane ar fi fost rănite. La bord erau 15 indieni și cinci iranieni.

În paralel, Ambasada SUA le-a cerut americanilor din Oman să se adăpostească din cauza „activității continue în afara orașului Muscat”, potrivit Sky News.

Ambasada și-a instruit personalul „să se adăpostească” și le-a recomandat „tuturor americanilor din Oman să facă același lucru până la o nouă notificare”.

Autoritățile din Oman au găzduit negocierile dintre delegațiile din SUA și Iran înainte de izbucnirea conflictului militar.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
Gandul
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Libertatea
Cum să faci pâine de casă dintr-un singur ingredient: Este sănătoasă și se face fără făină
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor