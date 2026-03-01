Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Portul din Oman a fost atacat cu drone

Cel puțin două drone au vizat portul Duqm din Oman, anunță Al Jazeera care citează o sursă din domeniul securității. Un muncitor străin a fost rănit după ce una dintre drone a lovit o locuință mobilă a angajaților.

Resturile celei de-a doua drone au aterizat lângă rezervoarele de combustibil, fără a provoca pagube materiale, a mai transmis sursa.

Totodată, există informații conform cărora iranienii au atacat o navă cisternă de petrol în Oman. Patru persoane ar fi fost rănite. La bord erau 15 indieni și cinci iranieni.

În paralel, Ambasada SUA le-a cerut americanilor din Oman să se adăpostească din cauza „activității continue în afara orașului Muscat”, potrivit Sky News.

Ambasada și-a instruit personalul „să se adăpostească” și le-a recomandat „tuturor americanilor din Oman să facă același lucru până la o nouă notificare”.

Autoritățile din Oman au găzduit negocierile dintre delegațiile din SUA și Iran înainte de izbucnirea conflictului militar.