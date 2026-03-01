Prima pagină » Știri externe » Președintele iranian susține că SUA și Israel au pornit un război împotriva musulmanilor și cere răzbunare

Președintele iranian susține că SUA și Israel au pornit un război împotriva musulmanilor și cere răzbunare

Președintele iranian susține că SUA și Israel au pornit un război împotriva musulmanilor. El a emis o declarație prin care cere răzbunare pentru atacurile asupra Iranului și uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Soarta președintelui a fost mult timp necunoscută.
Petru Mazilu
01 mart. 2026, 11:46, Politic

Într-o declarație publicată recent, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a spus că răzbunarea este un „drept și o datorie legitimă”, potrivit Sky News.

Masoud Pezeshkian, a cărui soartă a fost neclară după atacul asupra Iranului, a declarat că uciderea liderului suprem este un „război deschis împotriva musulmanilor”.

„Republica Islamică Iran consideră vărsarea de sânge și răzbunarea împotriva autorilor și comandanților acestei crime drept datoria și dreptul său legitim și își va îndeplini această mare responsabilitate și datorie cu toată puterea”, a explicat Masoud Pezeshkian.

El a adăugat că moartea liderului suprem este „cea mai mare durere a lumii islamice de astăzi”.

Iranul a lansat sâmbătă și duminică dimineață valuri de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu. Explozii au fost raportate în Israel, dar și în mai multe capitale și orașe importante din țări musulmane, inclusiv Doha și Dubai. Printre țintele vizate a fost un port din Oman, țara care a găzduit negocierile dintre delegațiile din SUA și Iran înainte de izbucnirea conflictului militar.

