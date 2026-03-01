Prima pagină » Breaking News » Trump amenință Iranul: să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată

Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul. Să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată, a avertizat Trump ca răspuns la o serie de amenințări lansate de armata iraniană.
Mesajul a fost trimis duminică pe rețeaua Truth Social.

„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic decât a lovit vreodată. Mai bine ar fi să nu facă asta, însă, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată”, a scris președintele SUA, Donald Trump.

Garda Revoluționară iraniană a anunțat duminică, la primele ore, că va lansa „cea mai intensă operațiune ofensivă” din istoria sa, ca reacție la valul de lovituri aeriene SUA–Israel. Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce presa iraniană de stat a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei.

Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după confirmarea uciderii liderului iranian Ali Khamenei. Zeci de obiective din Israel și din alte țări din regiune au fost atacate de armata iraniană. În paralel, oamenii protestează sau sărbătoresc dispariția lui Khamenei.

Promotor