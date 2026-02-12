Prima pagină » Știrile zilei » Val de atacuri rusești asupra Ucrainei. Printre victime se numără și un nou-născut

Val de atacuri rusești asupra Ucrainei. Printre victime se numără și un nou-născut

Forțele ruse au lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac masiv cu rachete balistice și drone asupra mai multor orașe din Ucraina, inclusiv Kiev, Dnipro și Odesa. Mai multe persoane au fost rănite, printre care și un bebeluș.
Val de atacuri rusești asupra Ucrainei. Printre victime se numără și un nou-născut
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
12 feb. 2026, 10:31, Știri externe

Atacul asupra capitalei ucrainene s-a soldat cu distrugeri atât la clădiri rezidențiale, cât și la obiective nerezidențiale, iar două persoane au fost au fost rănite. „Unul a fost spitalizat în stare gravă, în timp ce celălalt a primit îngrijiri la fața locului”, a transmis primarul Vitali Kliciko, citat de Kyiv Post

Valul de atacuri a vizat și regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile militare regionale au anunțat că în urma loviturilor, patru persoane au fost rănite, inclusiv un băiețel de mai puțin de o lună, internat în stare stabilă. În Dnipro au izbucnit mai multe incendii și au fost avariate obiective de infrastructură și o grădiniță. 

Administrația militară locală din Odesa a anunțat că în urma atacurilor au fost lovite infrastructura civilă și energetică, au izbucnit incendii și au fost avariate blocuri, iar 15 autoturisme au fost distruse. În plus, serviciile de intervenție au anunțat că o persoană a fost rănită și alte 23 au primit consiliere psihologică.  

Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis că Rusia a lansat 24 de rachete balistice Iskander-M/S-300, o rachetă aer-sol Kh-59/69 și 219 drone de atac de tip Shahed. Aceștia au anunțat că au respins 213 ținte aeriene, inclusiv 15 rachete balistice și 197 de drone.  

 

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul
Acuzații dure la andresa Antena 1 după ce Zmărăndescu & soția au fost salvați pentru a 5-a oară de la eliminare: 'Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă?'
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără oficial Carrefour România. Detaliile afacerii
Libertatea
Zodia care riscă să fie părăsită de Sfântul Valentin, potrivit celebrei Cristinei Demetrescu
CSID
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Promotor