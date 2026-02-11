Prima pagină » Știri externe » Apărarea aeriană a respins rachete rusești care se îndreaptau spre regiunea Lviv din Ucraina

Apărarea aeriană a Ucrainei a respins un atac cu rachete rusești asupra regiunii Lviv, a declarat miercuri primarul orașului Lviv, Andriy Sadovyi, după ce forțele aeriene au avertizat asupra prezenței rachetelor rusești în aer.
Andrei Rachieru
11 feb. 2026, 16:41, Știri externe

„În jurul orei 14:40 (ora locală), două rachete inamice Kinzhal zburau în direcția Lviv. Forțele de apărare aeriană le-au neutralizat. Este o muncă titanică”, a scris Sadovyi pe aplicația de mesagerie Telegram, potrivit Reuters.

El a adăugat că, până în prezent, nu au fost raportate pagube sau persoane rănite și că serviciile municipale inspectează teritoriul.

Lviv, în vestul Ucrainei, se află la aproximativ 600 km de cea mai apropiată graniță cu Rusia, ceea ce face ca atacurile acolo, în special cele din timpul zilei, să fie mai puțin frecvente decât în alte orașe mari din Ucraina.

