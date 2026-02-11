Apărarea aeriană a respins rachete rusești care se îndreaptau spre regiunea Lviv din Ucraina

„În jurul orei 14:40 (ora locală), două rachete inamice Kinzhal zburau în direcția Lviv. Forțele de apărare aeriană le-au neutralizat. Este o muncă titanică”, a scris Sadovyi pe aplicația de mesagerie Telegram, potrivit Reuters.

El a adăugat că, până în prezent, nu au fost raportate pagube sau persoane rănite și că serviciile municipale inspectează teritoriul.

Lviv, în vestul Ucrainei, se află la aproximativ 600 km de cea mai apropiată graniță cu Rusia, ceea ce face ca atacurile acolo, în special cele din timpul zilei, să fie mai puțin frecvente decât în alte orașe mari din Ucraina.