Atac armat la o școală din Canada. Poliția a raportat 10 morți și 25 de răniți

Poliția Regală Canadiană (RCMP) a anunțat că peste 25 de persoane sunt rănite, inclusiv două cu răni care le pun viața în pericol, în urma atacului armat de la Școala Gimnazială Tumbler Ridge, potrivit AP.

Împușcăturile în școli sunt rare în Canada. Orașul Tumbler Ridge, care are o populație de aproximativ 2.400 de locuitori. El se află la peste 1.000 de kilometri nord de Vancouver, în apropiere de granița cu Alberta. Site-ul web al guvernului provincial menționează că Școala Gimnazială Tumbler Ridge are 175 de elevi, din clasele 7-12.

Superintendentul RCMP, Ken Floyd, a declarat reporterilor că anchetatorii l-au identificat pe atacator, dar nu au dezvăluit numele acestuia, însă motivul suspectului rămâne neclar. „Nu suntem în măsură să înțelegem de ce sau ce ar fi putut motiva această tragedie”, a spus Floyd. El a adăugat că poliția încă investighează legătura dintre victime și atacator.

„Ca parte a răspunsului inițial la împușcăturile active, poliția a intrat în școală pentru a localiza amenințarea. În timpul intervenției, ofițerii au găsit mai multe victime. O persoană despre care se crede că este trăgătorul a fost, de asemenea, găsită decedată, cu ceea ce pare a fi o vătămare corporală autoprovocată”, a declarat RCMP într-un comunicat.