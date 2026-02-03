Ambasadorul UE la Kiev: Rusia folosește iarna ca armă în atacurile asupra Ucrainei

Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Mathernova, a transmis că Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți un nou atac de amploare asupra mai multor regiuni ale țării, inclusiv Kiev, Harkov și Odesa, folosind aproximativ 450 de drone și 70 de rachete balistice și de croazieră.

Potrivit oficialului european, loviturile au vizat în mod direct infrastructura de producere a energiei și căldurii, dar și zone civile. În Kiev, atacurile au avariat clădiri rezidențiale, o grădiniță și facilități energetice, iar peste 1.170 de blocuri au rămas fără încălzire și electricitate, în plină iarnă. Dimineața, temperatura în capitala Ucrainei a coborât la minus 23 de grade Celsius, conform primarului Vitali Klitschko.

În Harkov, principalele ținte au fost instalațiile energetice. Primarul Igor Terekhov a anunțat că aproximativ 820 de blocuri vor fi deconectate de la sistemul de încălzire pentru a preveni înghețarea conductelor. În regiunea Odesa, atacurile au afectat atât infrastructura energetică, cât și obiective civile, iar aproape 50.000 de locuitori au rămas fără curent electric, potrivit administrației militare regionale.

Zeci de persoane au fost rănite în urma atacurilor, iar bilanțul exact este încă în curs de actualizare. Echipele de intervenție lucrează pentru salvarea victimelor și îndepărtarea dărâmăturilor.

„Acesta nu este un efect secundar al războiului, ci o strategie rusă. Temperaturile de iarnă sunt folosite ca armă, iar căldura și electricitatea sunt ținte”, a transmis ambasadoarea UE, care a adăugat că se gândește în fiecare noapte la milioanele de ucraineni care îndură frigul în propriile locuințe. Katarina Mathernova a subliniat că, deși iarna continuă, la fel continuă și atacurile rusești, exprimându-și totodată admirația pentru rezistența Ucrainei.