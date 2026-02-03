Bărci înarmate au încearcat să intercepteze o navă în Strâmtoarea Hormuz

UKMTO a declarat că investighează incidentul, care a avut loc în zona de separare a traficului din strâmtoarea Hormuz, scrie Reuters.

Numeroase nave mici înarmate au încercat să contacteze nava prin radio VHF, dar aceasta a ignorat cererile de oprire și a continuat pe ruta planificată, a declarat agenția.

Strâmtoarea leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei.

Membrii OPEC Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak exportă cea mai mare parte a țițeiului lor prin strâmtoare, în principal către Asia.

Trei nave, două în 2023 și una în 2024, au fost capturate de Iran în apropierea sau în strâmtoare. Unele dintre capturări au urmat capturării de către SUA a unor tancuri petroliere legate de Iran.