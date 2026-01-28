Congresmana Ilhan Omar, atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei întâlniri publice în Minnesota

Din fericire, Ilhan Omar nu a fost rănită și a refuzat să întrerupă evenimentul. După ce suspectul a fost imobilizat și arestat de forțele de ordine, politiciana și-a continuat discursul. Martorii au declarat că lichidul avea un miros înțepător, asemănător cu cel al unui produs chimic, motiv pentru care zona din fața sălii a fost evacuată rapid. Substanța a fost trimisă către laborator pentru analize criminalistice, mai arată BBC.

Ilhan Omar: reacție fermă în fața agresorului

După incident, Omar a transmis un mesaj pe rețeaua de socializare X (fostul Twitter), asigurându-și susținătorii că se află în afara oricărui pericol. „Sunt bine. Sunt o supraviețuitoare, iar acest mic agitator nu mă va intimida și nu mă va opri din munca mea. Nu las agresorii să câștige”, a scris aceasta.

În sală, în fața celor aproximativ 100 de participanți, ea a declarat: „Suntem Minnesota strong. Vom merge mai departe”. Decizia sa de a rămâne la pupitru a fost primită cu apreciere de public. Un participant a declarat pentru BBC: „I-am respectat curajul și forța de a rămâne și de a termina întâlnirea pentru oameni”.

Context politic tensionat

Evenimentul a avut loc pe fondul unor tensiuni crescute în Minnesota legate de acțiunile agenților federali de imigrație (ICE), după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de oficiali federali în luna ianuarie. În cadrul dezbaterii, Ilhan Omar ceruse desființarea agenției ICE și demisia secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem. Atacul a survenit la scurt timp după aceste declarații.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a condamnat ferm agresiunea: „Violența și intimidarea nu au ce căuta în Minneapolis. Putem avea opinii diferite fără a pune vieți în pericol”.

Ilhan Omar, cunoscută ca una dintre cele mai vocale critice ale administrației Trump, a fost frecvent ținta atacurilor verbale ale fostului președinte. Minnesota găzduiește cea mai mare comunitate de imigranți somalezi din Statele Unite, iar susținătorii ei consideră că intensificarea operațiunilor federale în stat are și o motivație politică. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili natura exactă a substanței folosite și motivele atacatorului.