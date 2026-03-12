Prima pagină » Știrile zilei » Atac armat la o universitate din SUA: Două persoane au fost rănite și atacatorul a fost ucis

Atac armat la o universitate din SUA: Două persoane au fost rănite și atacatorul a fost ucis

Un atac armat a avut loc joi la Universitatea Old Dominion din Norfolk, Virginia, unde un bărbat înarmat a deschis focul într-o clădire a facultății de afaceri. Două persoane au fost rănite și atacatorul a murit, anunță universitatea americană.
Atac armat la o universitate din SUA: Două persoane au fost rănite și atacatorul a fost ucis
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
12 mart. 2026, 18:32, Știri externe

Potrivit autorităților universitare, atacatorul a deschis focul în clădirea școlii de afaceri din campus, rănind două persoane.

Victimele au fost transportate la spital, însă starea lor nu a fost făcută publică, relatează Associated Press

Universitatea a precizat că atacatorul a murit, însă circumstanțele exacte în care acesta și-a pierdut viața nu sunt deocamdată clare. 

Conducerea instituției a decis anularea cursurilor și suspendarea tuturor activităților din campusul principal pentru restul zilei de joi.

Studenții și personalul universității au fost sfătuiți să evite zona din jurul clădirii în care s-a petrecut atacul. 

În plus, Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi participă la anchetă în desfășurare a atacului. 

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Un bucureștean a comandat o mașină Uber, din Giulești până în Bd. Basarabia. Cât a putut plăti pentru cursa de 12 km
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
O femeie care a ales să devină mamă singură a descoperit că fiica ei are zeci de frați vitregi. „După ce am cunoscut celelalte mame…”
CSID
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor