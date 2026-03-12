Atac armat la o universitate din SUA: Două persoane au fost rănite și atacatorul a fost ucis

Potrivit autorităților universitare, atacatorul a deschis focul în clădirea școlii de afaceri din campus, rănind două persoane.

Victimele au fost transportate la spital, însă starea lor nu a fost făcută publică, relatează Associated Press.

Universitatea a precizat că atacatorul a murit, însă circumstanțele exacte în care acesta și-a pierdut viața nu sunt deocamdată clare.

Conducerea instituției a decis anularea cursurilor și suspendarea tuturor activităților din campusul principal pentru restul zilei de joi.

Studenții și personalul universității au fost sfătuiți să evite zona din jurul clădirii în care s-a petrecut atacul.

În plus, Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi participă la anchetă în desfășurare a atacului.