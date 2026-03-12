Caz controversat în SUA: Un polițist cu atac de anxietate a luat ambulanța destinată unui bărbat împușcat chiar de poliție

Incidentul a avut loc pe 31 martie anul trecut. Dyshan Best, în vârstă de 39 de ani, a fost împușcat în spate de un polițist în timpul unei urmăriri pe jos. Potrivit raportului publicat de inspectorul general Eliot Prescott și citat de AP, prima ambulanță a ajuns la locul incidentului la ora 18:02, aproximativ 14 minute după împușcătură. Însă ambulanța a fost folosită pentru a transporta o polițistă, Erin Perrotta. Ea participase la urmărirea suspectului și avea un „atac ușor de anxietate”, la solicitarea altor agenți.

Paramedicii au consemnat că polițista a refuzat tratamentul medical în ambulanță și a spus că avea nevoie doar să părăsească zona.

Victima a așteptat încă 10 minute pentru transport

A doua ambulanță a ajuns la locul incidentului aproximativ zece minute mai târziu, la ora 18:12. Best a fost dus la spital la ora 18:22. Potrivit raportului, polițista Perrotta ajunsese deja la spital cu aproximativ 14 minute înainte. Dyshan Best a murit la ora 19:41, în timp ce medicii încercau să trateze rănile provocate de glonț, care îi afectaseră ficatul și rinichiul drept.

Raportul nu stabilește dacă întârzierea transportului la spital a contribuit la decesul victimei.

Familia victimei contestă concluziile raportului

Inspectorul general a concluzionat că împușcătura a fost justificată. Best avea un pistol în mână și ar fi îndreptat arma spre polițistul care îl urmărea. Familia victimei contestă însă această concluzie. „Este sfâșietor să aflăm toate aceste detalii. Noi credem că ar fi putut supraviețui dacă ar fi fost transportat cu prima ambulanță”, a declarat pentru Associated Press nepoata victimei, Tatiana Barrett.

Intervenția poliției a început după un apel la 911 care semnala o altercație între aproximativ 30 de persoane, unele dintre ele înarmate. Un martor le-a indicat polițiștilor două persoane aflate într-un SUV și a spus că ar avea o armă. În imaginile surprinse de camerele purtate de polițiști, Best este văzut în mașină. Ulterior fuge atunci când un agent îi cere să coboare pentru a fi percheziționat.

În timpul urmăririi, Best ar fi scos un pistol de 9 mm. Polițistul care îl urmărea a tras două focuri de armă, unul dintre ele lovindu-l.

O anchetă internă a poliției este în curs

Departamentul de poliție din Bridgeport a anunțat că divizia de afaceri interne va deschide propria anchetă privind modul în care a fost gestionată intervenția după împușcătură. Polițista Erin Perrotta se află în prezent în concediu administrativ într-un caz separat, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre situație.