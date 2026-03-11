UPDATE. Președintele SUA, Donald Trump, spune că încă n-a terminat conflictul cu Iranul: „I-am lovit mai tare decât practic orice altă țară din istorie care a fost lovită. Și încă nu am terminat”.

Alte declarații făcute de Președintele SUA:

„Liderii lor nu mai sunt. Am putea face mult mai rău. Lăsăm anumite lucruri pe care le putem scoate, pe care le putem rezolva în următoarea oră. Literalmente, nu ar fi niciodată capabili să reconstruiască acea țară”

Reporter: Vă asumați responsabilitatea pentru greva de la școala din Minab? O anchetă militară a descoperit că SUA au atacat școala. Trump: Nu știu nimic despre asta.

Le-am distrus aproape toate navele miniere într-o singură noapte.

Reporter: Au plasat vreo mină în Strâmtoarea Ormuz? Trump: Nu credem.

Reporter: Puteți declara victoria în acest război dacă Liderul Suprem rămâne fiul Ayatollahului? Trump: Nu vreau să comentez despre asta…

„Permiteți-mi să vă dau vestea bună: poporul spaniol este fantastic, conducerea nu este la fel de bună”

Iubim poporul din Liban. Trebuie să scăpăm de Hezbollah.

Știrea inițială: Președintele Trump a declarat miercuri pentru Axios într-un scurt interviu telefonic că războiul cu Iranul se va încheia „în curând”, deoarece „practic nu a mai rămas nimic de țintit” în republica islamică.

„Puțin aici și puțin acolo… Ori de câte ori vreau să se termine, se va termina”, a spus Trump în timpul apelului de cinci minute.

Chiar dacă Trump semnalează public că operațiunea sa și-a atins în mare măsură obiectivele, oficialii americani și israelieni spun că nu a existat nicio directivă internă cu privire la momentul în care luptele s-ar putea opri.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că războiul va continua „fără nicio limită de timp, atât timp cât este necesar, până când vom atinge toate obiectivele și vom câștiga decisiv campania”.

Oficialii israelieni și americani spun că se pregătesc pentru încă cel puțin două săptămâni de atacuri în Iran.

Marți, SUA a primit informații care sugerau că Iranul a început să plaseze mine în Strâmtoarea Ormuz – unul dintre cele mai critice puncte de blocare a aprovizionării cu petrol din lume.

Oficialii spun că nu este clar câte mine a plasat Iranul, dar evaluarea este că numărul este foarte mic.

Trump a confirmat pentru Axios că atacurile americane de marți au distrus 16 ambarcațiuni de plasare a minelor și au perturbat planurile iraniene.

Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a declarat miercuri într-un mesaj video că misiunea armatei americane este de a elimina capacitatea Iranului de a-și proiecta puterea și de a hărțui navele din strâmtoare.

„Forțele americane continuă să ofere o putere de luptă devastatoare împotriva regimului iranian. Puterea de luptă a SUA se dezvoltă, puterea de luptă a Iranului scade”, a spus Cooper, adăugând că atacurile iraniene cu rachete și drone au scăzut drastic.

Trump spune însă că războiul cu Iranul merge bine: „Războiul merge grozav. Suntem cu mult înaintea calendarului. Am făcut mai multe pagube decât am crezut că este posibil, chiar și în perioada inițială de șase săptămâni”, a declarat Trump pentru Axios.

El a spus că ostilitatea Iranului s-a extins dincolo de Israel și SUA, la statele din Golf din întreaga regiune.

„Ei urmăreau restul Orientului Mijlociu. Plătesc pentru 47 de ani de moarte și distrugerea pe care le-au provocat. Aceasta este o răzbunare. Nu vor scăpa atât de ușor”, a spus Trump.