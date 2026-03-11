Prima pagină » Știri externe » Meloni critică atacurile Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului

Meloni critică atacurile Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a criticat miercuri atacurile Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului.
Meloni critică atacurile Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului
Iulian Moşneagu
11 mart. 2026, 18:47, Știri externe

Meloni a lansat miercuri, în parlamentul de la Roma, cea mai dură critică de până acum la adresa conflictului, descriind campania militară din Orientul Mijlociu ca parte a unei tendințe tot mai accentuate de intervenții „în afara cadrului dreptului internațional”, relatează Politico.

Atacurile asupra Iranului s-au dovedit profund nepopulare în Italia, unde opinia publică este în mare măsură ostilă ideii ca țara să fie atrasă într-un conflict în Orientul Mijlociu.

În același timp, guvernul se apropie de un referendum politic sensibil privind reforma sistemului judiciar, care s-a transformat tot mai mult într-un test pentru coaliția condusă de Meloni. Premierul trebuie astfel să gestioneze echilibrul delicat dintre menținerea alianței transatlantice și răspunsul la presiunile interne.

Vorbind în parlament despre criză, Meloni a făcut o paralelă între conflictul din Orientul Mijlociu și invazia Rusiei în Ucraina din 2022, despre care a spus că a declanșat o destabilizare mai amplă la nivel global.

În acest context de criză structurală a sistemului internațional, în care amenințările devin tot mai îngrijorătoare și intervențiile unilaterale în afara cadrului dreptului internațional se înmulțesc, trebuie plasată și intervenția americană și israeliană împotriva regimului iranian”, a declarat ea în Parlament, potrivit Reuters.

Meloni, considerată un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, a afirmat totodată că Iranul nu trebuie să fie lăsat să dezvolte arme nucleare deoarece acest lucru ar pune capăt sistemului internațional de neproliferare, cu „consecințe dramatice pentru securitatea globală”.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Libertatea
Greșeala care îi poate costa scump pe românii cu centrală termică. Amenda poate ajunge la 3.000 de lei!
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor