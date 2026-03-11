Prima pagină » Sport » Ministrul iranian al Sportului exclude ca Iranul să participe la Campionatul Mondial de fotbal

Ministrul iranian al Sportului exclude ca Iranul să participe la Campionatul Mondial de fotbal

Iranul nu poate participa la Cupa Mondială din 2026 după ce armata americană a lansat atacuri aeriene asupra Iranului împreună cu Israelul, în urma cărora a fost ucis liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri ministrul Sportului, Ahmad Donyamali.
Iulian Moşneagu
11 mart. 2026, 16:01, Sport

„Având în vedere că acest regim corupt l-a asasinat pe liderul nostru, în nicio circumstanță nu putem participa la Cupa Mondială”, a declarat ministrul Ahmad Donyamali pentru televiziunea de stat, potrivit Reuters.

Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului în urmă cu aproape două săptămâni, în urma cărora a fost ucis liderul suprem al Republicii Islamice, declanșând un conflict în întreaga regiune a Golfului.

Cupa Mondială va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada între 11 iunie și 19 iulie.

„Copiii noștri nu sunt în siguranță și, în mod fundamental, nu există condiții pentru participare”, a spus Donyamali.

„Având în vedere acțiunile răuvoitoare pe care le-au întreprins împotriva Iranului, ne-au forțat să purtăm două războaie în ultimele opt sau nouă luni și au ucis și martirizat mii de oameni din poporul nostru. Prin urmare, cu siguranță nu putem accepta o astfel de prezență”, a adăugat ministrul.

La tragerea la sorți din decembrie anul trecut, Iranul a fost repartizat în Grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Toate cele trei meciuri ale sale din grupă ar urma să se dispute în Statele Unite, două la Los Angeles și unul la Seattle.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că s-a întâlnit cu Trump marți seară „pentru a discuta stadiul pregătirilor” pentru turneu și a primit asigurări că Iranului i se va permite să meargă în SUA.

