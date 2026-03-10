Prima pagină » Știrile zilei » Optimile Ligii Campionilor: Bayern și Atletico defilează, Barcelona reușește un egal dramatic cu Newcastle și Galatasaray produce surpriza serii

Prima seară a optimilor de finală din UEFA Champions League a oferit un spectacol total, cu 17 goluri marcate în patru meciuri. Bayern München și Atlético Madrid au făcut pași importanți spre sferturi cu victorii categorice, Barcelona a salvat un rezultat de egalitate și Galatasaray a obținut victoria împotriva Liverpool.
Optimile Ligii Campionilor: Bayern și Atletico defilează, Barcelona reușește un egal dramatic cu Newcastle și Galatasaray produce surpriza serii
Radu Mocanu
11 mart. 2026, 00:26, Sport

Galatasaray a reușit să se impună în meciul tur al optimilor de finală împotriva echipei antrenate de Arne Slot. Victoria echipei a fost asigurată încă din minutul 7 prin reușita semnată de Mario Lemina.  

Atletico Madrid s-a impus la scor în fața echipei Tottenham Hotspur. Formația antrenată de Diego Simeone s-a  impus cu 5-2, grație unui start puternic cu patru goluri în douăzeci și două de minute. Pe lista marcatorilor s-au aflat Marcos Llorente (min. 6), Griezmann (min. 14), Julian Alvarez (min. 15, 55) și Le Normand (min. 22). Pentru echipa londoneză, au marcat Pedro Porro în minutul 26 și Solanke în minutul 76. 

Bayern München a demolat pe Atalanta făcând un pas important spre următoare rundă a competiției. Bavarezii s-au impus cu scor 6-1 pe terenul formației italiene. Pentru Bayern au marcat Stanišić (min. 12), Olise (min. 22, 64), Gnabry (min. 25), Nicolas Jackson (min. 52) și Jamal Musiala (min. 67). Italienii au reușit golul de onoare abia în prelungirile partidei prin Mario Pasalic (90+3). 

În ultima partidă a serii, Barcelona a reușit un egal dramatic împotriva Newcastle, scor 1-1. Gazdele au deschis scorul târziu, în minutul 86, prin Harvey Barnes, și păreau aproape de victorie, însă în urma unei lovituri de la 11 metri, Lamine Yamal a restabilit egalitatea în minutul 90+6. 

Manșa retur a acestor meciuri e va desfășura miercuri, 18 martie. 

