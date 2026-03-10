Gigantul chinez BYD analizează intrarea în Formula 1 și cursele de anduranță, pentru a-și crește notorietatea globală

Compania evaluează mai multe variante, pe fondul expansiunii rapide în afara pieței chineze și al orientării tot mai accentuate a competițiilor auto către motoare hibride, au spus sursele, sub protecția anonimatului pentru Bloomberg. Printre scenariile luate în calcul se numără participarea în World Endurance Championship — competiție care include celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans, dar și o eventuală intrare în Formula 1, fie prin construirea propriei echipe, fie printr-o posibilă achiziție.

O astfel de mutare ar reprezenta un pas rar pentru un constructor auto chinez într-un sport dominat istoric de echipe europene și americane. Interesul producătorilor din China pentru motorsport a fost până acum sporadic.

Totuși, costurile unei intrări în Formula 1 ar putea reprezenta un obstacol major pentru BYD, potrivit uneia dintre sursele Bloomberg. Dezvoltarea unui monopost și participarea într-un sezon complet pot necesita ani de negocieri și investiții de până la 500 de milioane de dolari pe sezon.

Cunoscută în special pentru vehicule electrice și hibride accesibile, BYD încearcă să-și extindă atractivitatea și în zona premium. În 2025, marca sa de lux Yangwang a testat modelul U9 Xtreme pe un circuit din Germania.

BYD a depășit recent Tesla și a devenit cel mai mare vânzător de vehicule electrice din lume, fiind și una dintre principalele companii din ofensiva industriei auto chineze în Europa, America Latină și alte piețe importante.

O eventuală asociere cu Formula 1 ar putea crește semnificativ notorietatea BYD și în Statele Unite, chiar dacă producătorul nu comercializează în prezent automobile acolo, în principal din cauza tarifelor ridicate și a restricțiilor de piață. Popularitatea F1 în SUA este în creștere, susținută inclusiv de succesul serialului Netflix Formula 1: Drive to Survive și de numărul tot mai mare de curse organizate în țară.

În același timp, șeful FIA, organismul care guvernează Formula 1, s-a declarat favorabil apariției unei echipe chineze în campionat. Într-un interviu acordat publicației Le Figaro anul trecut, Mohammed Ben Sulayem a spus că venirea unui constructor chinez ar fi următorul pas logic pentru sport, după intrarea Cadillac.

Și în China interesul pentru Formula 1 este în creștere, după revenirea Marelui Premiu de la Shanghai în 2024, după o absență de cinci ani. Zhou Guanyu a devenit în 2022 primul pilot chinez din Formula 1. Noul sezon a debutat weekendul trecut la Melbourne, iar următoarea cursă este programată în acest weekend, la Shanghai.

Intrarea unor noi echipe în Formula 1 întâmpină însă adesea rezistență din partea formațiilor deja existente, deoarece noii veniți reduc cota din premiile financiare și pot afecta valorile de piață ale echipelor. În acest sezon, Cadillac debutează pe grilă după ani de negocieri.

Achiziția unei echipe este mai frecventă decât înființarea uneia noi. Audi începe în acest sezon după ce a preluat controlul integral al companiei elvețiene Sauber, iar investitorul Otro Capital caută în prezent cumpărători pentru participația sa în Alpine Racing, divizia de competiții a Renault.

Pe fond, motorsportul se aliniază tot mai mult cerințelor de sustenabilitate. Din 2026, Formula 1 introduce un nou set de reguli tehnice, inclusiv reglementări hibride care sporesc capacitatea bateriilor.