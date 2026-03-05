Formula 1: Aston Martin avertizează că monopostul ar putea provoca „leziuni” piloților, în Australia, la primul Mare Premiu al sezonului 2026

Directorul echipei, celebrul designer Adrian Newey, aflat la primul său Mare Premiu în noul rol, a declarat joi, într-o conferință de presă, că unitatea de putere furnizată de Honda produce vibrații puternice care se transmit în șasiu și ajung până la mâinile piloților Fernando Alonso și Lance Stroll.

Potrivit acestuia, cei doi piloți ar putea suporta doar o parte din cursa de 58 de tururi de pe circuitul Albert Park înainte de a risca afectarea nervilor.

„Vibrațiile generate de unitatea de putere se transmit în șasiu și creează mai multe probleme de fiabilitate. Am avut oglinzi care s-au desprins, stopuri care au căzut. Problema mult mai serioasă este că aceste vibrații ajung până în degetele piloților”, a explicat Newey.

Potrivit oficialului, Alonso consideră că nu poate parcurge mai mult de aproximativ 25 de tururi consecutive fără riscul unor leziuni nervoase permanente. Stroll estimează că limita sa este de aproximativ 15 tururi.

„Va trebui să fim extrem de atenți la numărul de tururi parcurse în cursă până când vom identifica și rezolva sursa vibrațiilor”, a adăugat Newey.

Probleme încă din teste pentru Aston Martin

Echipa britanică a avut un presezon dificil și a parcurs cel mai mic număr de tururi dintre cele 11 echipe, fiind uneori mai lentă chiar și decât noua echipă Cadillac.

În ciuda problemelor, Newey susține că monopostul AMR26 are potențial și consideră că șasiul ar putea fi al cincilea ca performanță în Formula 1. Acestea a menționat că primele ar fi Mercedes, Ferrari, McLaren și Red Bull.

La rândul său, Alonso a declarat că așteaptă antrenamentele de vineri pentru a vedea dacă modificările aduse monopostului după testele din Bahrain vor îmbunătăți situația.

„Pentru noi, totul vibrează. Mașina se luptă puțin, de aceea avem probleme de fiabilitate și am avut zile de test mai scurte. De la testele din Bahrain au fost încercate câteva soluții și sunt curios să văd dacă situația se va îmbunătăți”, a spus dublul campion mondial.

Problemele monopostului au fost atribuite unui proces de proiectare grăbit, dezvoltării unei noi cutii de viteze interne și adaptării la un nou partener de combustibil, Aramco. Totuși, efectele vibrațiilor ar putea limita serios participarea echipei în cursa de duminică.