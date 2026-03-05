Dinamo întâlnește Kolstad, în ultimul meci pe teren propriu din acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin

Meciul de handbal masculin dintre AHC Potaissa Turda si Dinamo Bucuresti, din etapa a V-a a Ligii Zimbrilor, disputat in Nova PG Arena din Turda, vineri, 3 octombrie 2025. In imagine: Branko Vujovic. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO

Ambele echipe au ieșit deja din cursa pentru faza eliminatorie a competiției și luptă doar pentru a nu încheia Grupa A pe ultima poziție în clasament. Dinamo ocupă ultimul loc în grupă, cu două puncte după 12 etape, în timp ce Kolstad are două victorii. Unul dintre succese a fost obținut chiar în meciul tur cu Dinamo, disputat în septembrie 2025, când norvegienii s-au impus cu 31-28.

Principalii marcatori ai celor două formații sunt Simon Jeppsson, cu 60 de goluri pentru Kolstad, și Branko Vujovic, autor a 44 de reușite pentru Dinamo.

Înaintea duelului european, Dinamo vine după o victorie în campionatul României, 32-28 în deplasare cu CSM Sighișoara. Kolstad s-a impus în campionatul Norvegiei, 35-33, în fața formației Naerbo.

„Meciul cu Kolstad va fi foarte important pentru noi. Este ultimul joc pe care îl disputăm acasă în acest sezon, în fața fanilor noștri, iar asta ne oferă o motivație suplimentară. Ne dorim foarte mult cele două puncte și vrem să încheiem parcursul de pe teren propriu cu o prestație solidă, ca răsplată pentru susținerea fanilor”, a declarat interul stânga Andrei Buzle, înaintea partidei.

De cealaltă parte, extrema dreaptă Sigvaldi Guðjónsson a precizat că formația norvegiană se așteaptă la o partidă dificilă în deplasare.

„Va fi un meci greu în deplasare. Am făcut un meci bun acasă, dar acum va fi complet diferit. Vom încerca să avem o apărare bună care să ne ajute portarii și să marcăm goluri ușoare pe contraatac. Apoi vom vedea rezultatul după 60 de minute”, a spus jucătorul lui Kolstad.