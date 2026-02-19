Dinamo București, misiune dificilă cu Füchse Berlin în Liga Campionilor la handbal masculin

Campioana României ocupă ultimul loc în grupă, cu doar două puncte obținute în 10 etape și o singură victorie. Füchse Berlin conducea în clasament, înaintea etapei, cu 18 puncte, și își poate asigura matematic calificarea în sferturile de finală în cazul unui succes la București.

În partida tur, disputată pe 9 octombrie 2025, berlinezii s-au impus la limită, 32-31, după ce Tobias Grøndahl a marcat o aruncare de la 7 metri la ultima fază. Starul danez Mathias Gidsel a marcat 11 goluri atunci.

Recent încoronat campion european, golgheter și MVP la EHF EURO 2026, Gidsel a fost desemnat din nou Jucătorul Anului de către IHF. Performanță prin care a devenit primul handbalist din istorie care câștigă trofeul de trei ori consecutiv.

Interul dreapta este al doilea marcator al actualei ediții de Liga Campionilor, cu 83 de goluri. Pentru Dinamo, cel mai bun marcator este Branko Vujović, cu 34 de reușite.

Alături de Gidsel, din lotul echipei germane, Lasse Andersson a devenit campion european. Matthes Langhoff și Nils Lichtlein au obținut medalia de argint cu Germania.

În campionat, Füchse Berlin vine după o victorie cu 37-32 în fața lui TVB Stuttgart.

Antrenorul Pereira, încrezător în șansele echipei Dinamo

„Vom juca împotriva echipei clasate pe primul loc în grupă. Știm cât de dificil va fi, dar țin minte că la Berlin am pierdut la un singur gol, în ultimele secunde. Este încă un meci în care vom lupta pentru a avea o prestație solidă. Dacă respectăm planul de joc, vom avea o șansă să câștigăm”, a declarat înainte de partidă antrenorul dinamoviștilor, Paulo Pereira.

Tehnicianul portughez a reușit o performanță solidă la Campionatul European. El a condus echipa țării sale spre locul al cincilea.

„Am încredere că putem face un meci mare. Cum am făcut acolo un meci extraordinar și cred că meritam cel puțin un punct, acum ei vin la noi acasă și sper să plecăm de aici cu victoria”, a spus și portarul dinamoviștilor, internaționalul român Ionuț Iancu.

De cealaltă parte, tehnicianul berlinezilor, Nicolej Krickau, a avertizat asupra atmosferei din capitala României.

„Ne așteaptă o mare provocare la București. Trebuie să facem un meci mai bun decât în tur și să ne creăm mai ușor ocazii. Știm că aici este mereu agitație și zgomot, iar Dinamo este mai jos în clasament decât ar merita”, a spus el, potrivit EHF.

Între timp, miercuri seară, FC Barcelona și SC Magdeburg și-au asigurat deja calificarea în sferturile de finală, după primele meciuri din etapa a 11-a a fazei grupelor.

Magdeburg a ajuns la 11 victorii din tot atâtea meciuri și la 13 succese consecutive în competiție. Aalborg a trecut în fruntea ierarhiei în grupa A, devansând pentru un punct pe Füchse, după victoria în derby-ul cu Kolstad.