Steaua București și Minaur Baia Mare se califică în semifinalele Cupei României la handbal masculin

La Chiajna, în Sala Concordia, CSA Steaua București a învins CSM Vaslui, cu scorul de 34-25 (20-14), după un joc controlat în cea mai mare parte a timpului.

Formația bucureșteană a intrat la pauză cu un avantaj de șase goluri, iar în partea secundă nu le-a oferit adversarilor șansa de a reveni.

Principalii marcatori ai Stelei au fost Gabriel Burlacu și Ovidiu Irimia, cu câte șase goluri fiecare. Eu au fost urmați de Andrei Mitu și Alex Hornet, fiecare cu câte cinci reușite.

Pentru CSM Vaslui, cei mai eficienți jucători au fost Tiberius Tobosaru, cu cinci goluri, și Yuriy Pop și Nemania Vucicevic, cu câte patru goluri fiecare.

În cealaltă partidă, disputată la Centrul Sportiv Apollo din București, Minaur Baia Mare a învins CSM București, scor 30-26 (15-17).

Gazdele au condus la pauză cu două goluri diferență, însă Minaur a dominat partea secundă, în care s-a impus cu 15-9, întorcând rezultatul.

Tudor Botea a fost principalul marcator al echipei din Baia Mare, cu opt goluri. El a fost urmat de David Pavlov, cu șase reușite.

De la CSM București s-au remarcat Andrei Drăgan, autor a șapte goluri, și Răzvan Chiratcu, cu cinci goluri.

Steaua București și Minaur Baia Mare se alătură, astfel, în semifinalele Cupei României echipei Dinamo București. Campioana și deținătoarea trofeului s-a calificat marți seară în semifinale, după succesul cu CSM Oradea, scor 34-29.

Ultimul sfert de finală este programat joi seară, de la ora 18:00. Politehnica Timișoara primește vizita Potaissei Turda.