Maria Gomes da Costa, căpitanul echipei de handbal feminin Minaur, și-a prelungit contractul cu formația din Baia Mare până în 2028

Handbalista spaniolă a ajuns la Baia Mare în vara anului 2023, fiind transferată de la Rocasa Gran Canaria, una dintre echipele de top din campionatul Spaniei.

La momentul sosirii sale în România, Maria Gomes da Costa venea după trei sezoane solide petrecute la Rocasa, unde s-a remarcat inclusiv pe plan european, cu 69 de goluri marcate în cupele europene.

În sezonul anterior transferului, a contribuit decisiv la câștigarea EHF European Cup, reușind cinci goluri în finala cu Costa del Sol Malaga.

Născută la 13 iulie 1999, la Almería, Maria are 1,77 m și evoluează pe postul de inter stânga.

Și-a început cariera la BM Almería, la nivel de juniori, apoi la echipa de senioare, înainte de transferul la Rocasa în 2020.

La nivel internațional, a adunat selecții la echipa națională a Spaniei la toate categoriile de vârstă, inclusiv senioare.

De la venirea la CS Minaur, Maria Gomes da Costa a devenit rapid una dintre piesele-cheie ale echipei.

În tricoul băimărean, a disputat 69 de meciuri oficiale și a înscris 144 de goluri în competițiile interne și internaționale – Campionat, Cupa României, Supercupă și cupele europene.

Minaur ocupă locul întâi în Grupa A din EHF European League, a doua ligă europeană ca valoare. Sportiva spaniolă are 12 goluri marcate pentru echipa băimăreană.