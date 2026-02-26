Handbalista internațională braziliană Jéssica Quintino Ribeiro, la Minaur Baia Mare pentru încă două sezoane

Născută la São Paulo, pe 17 aprilie 1991, Jéssica Quintino Ribeiro (1,72 m, 67 kg) a devenit una dintre piesele importante ale formației băimărene în ultimele două stagiuni. În 47 de meciuri oficiale disputate pentru Minaur, handbalista a înscris 196 de goluri.

În actuala ediție de campionat, este a doua marcatoare a echipei, cu 60 de goluri, în 14 meciuri jucate. Jéssica Quintino Ribeiro este, totodată, a 18-a marcatoare din Liga Florilor.

De-a lungul carierei, extrema dreaptă a evoluat trei sezoane în Polonia, unde a cucerit titlul cu MKS Lublin în 2015 și 2016.

Apoi, a evoluat cinci sezoane în Danemarca, la Odense, club cu care a câștigat campionatul în 2021 și Cupa Danemarcei în 2020. Tot alături de formația daneză a ajuns în sferturile Ligii Campionilor (2019) și în semifinalele Cupei EHF (2020).

Înainte de a ajunge la Minaur, în sezonul 2024/2025, Quintino a evoluat la HC Dunărea Brăila.

La nivel internațional, sportiva are 139 de selecții și 361 de goluri pentru naționala Braziliei, participând la trei ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra 2012, Rio 2016 și Paris 2024.