Kristina Liscevic revine la HC Dunărea Brăila ca antrenor secund

Fost căpitan al formației din Brăila, Liscevic și-a anunțat retragerea din activitatea competițională în mai 2025.

Medaliată cu argint la Campionatul Mondial din 2013, alături de naționala Serbiei, sportiva în vârstă de 35 de ani a evoluat în România din 2019, pentru SCM Râmnicu Vâlcea, iar din 2023 pentru Dunărea Brăila.

La momentul retragerii, Liscevic declara: „Brăila va rămâne mereu parte din drumul meu și a doua mea casă. Sper ca drumurile noastre să se întâlnească din nou, într-o zi”.

Reîntâlnirea s-a produs acum, dintr-o nouă postură. Oficialii clubului o descriu drept „liderul nostru pe teren”, „vocea din vestiar” și „exemplul de muncă, determinare și pasiune”, subliniind că „este parte din ADN-ul Dunării”.

„Brăila are un loc special în inima mea, pentru că aici am fost jucătoare. Când e greu, unor astfel de oameni nu trebuie să le întorci spatele. De aceea, revenirea mea la club, acum în rolul de antrenor secund, este ceva ce mă bucură cu adevărat. Vin cu noi provocări și, indiferent de perioada scurtă, sper să reușesc să contribui la echipă prin muncă, sprijin și devotament”, a declarat Liscevic la revenirea la Brăila.

Liscevic va face echipă pe banca tehnică a clubului din Brăila cu antrenorul danez Jensen Soren Norgaard.

Dunărea Brăila traversează o perioadă dificilă. Are o serie de patru înfrângeri consecutive în campionat și ocupă doar locul 8 în clasament.