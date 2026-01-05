Liga Națională de handbal feminin se reia. Campioana CSM București debutează în 2026 la Târgu Jiu

Două partide sunt programate luni în Liga Națională de handbal feminin, în cadrul etapei a 11-a a campionatului intern.

De la ora 15:00, Corona Brașov primește vizita formației SCM Râmnicu Vâlcea, într-un duel important pentru zona superioară a clasamentului.

Ambele echipe sunt implicate în lupta pentru podium. Corona urmărește să obțină un succes, după o perioadă cu trei înfrângeri în patru partide.

Râmnicu Vâlcea vizează, de asemenea, victoria, după două etape cu o înfrângere și o remiză.

Seara, de la 17:30, CSM Târgu Jiu va întâlni pe teren propriu liderul CSM București, campioana României.

Gazdele pornesc cu șansa a doua, având în vedere diferența de formă (gorjencele au obținut doar două victorii) și de puncte dintre cele două echipe. CSM București este singura echipă din campionat cu victorii pe linie.

Clasamentul în Liga Națională feminină (puncte / meciuri jucate):

1. Gloria Bistrița – 20 p / 11 meciuri

2. CSM București – 20 p / 10 meciuri

3. Corona Brașov – 14 p / 10 meciuri

4. Dunărea Brăila – 12 p / 10 meciuri

5. SCM Râmnicu Vâlcea – 11 p / 10 meciuri

6. CSM Slatina – 11 p / 10 meciuri

7. Rapid București – 10 p / 10 meciuri

8. Minaur Baia Mare – 10 p / 10 meciuri

9. SCM Craiova – 8 p / 10 meciuri

10. CSM Târgu Jiu – 4 p / 10 meciuri

11. HC Zalău – 2 p / 10 meciuri

12. CSM Galați – 0 p / 11 meciuri