Trine Østergaard și Anne Hansen (CSM București), în echipa etapei a 13-a din EHF Champions League

Trine Jensen Østergaard, în vârstă de 34 de ani, a fost principala marcatoare a echipei din Capitală în victoria cu Ferencvaros, scor 35-30.

Handbalista daneză a marcat 6 goluri din 6 aruncări (2/2 de la 7m) în partida disputată, sâmbătă, în Ungaria.

Trine Østergaard este a doua marcatoare a echipei din Capitală în Champions League. Cu 55 de goluri din 76 de aruncări, este pe locul 23 în ierarhia generală.

Principala marcatoare a campioanei României este slovena Elizabeth Omoregie, cu 79 de goluri (117 aruncări).

Anne Mette Hansen, tot din Danemarca, a fost desemnată cea mai bună apărătoare a etapei a 13-a.

Jucătoarea de 31 de ani a marcat 2 goluri din 2 aruncări în partida din Ungaria. A adăugat, totodată, 2 pase decisive și o intercepție.

Grație succesului cu Ferencvaros, formația antrenată de Bojana Popovic a urcat pe locul 3 în Grupa B, cu 18 puncte (9 victorii). CSM București se află acum la doar două puncte de prima poziție.

Cea mai valoroasă jucătoare a etapei a 13-a a fost desemnată norvegianca Nora Mørk (Team Esbjerg).

În echipa etapei au mai fost incluse următoarele jucătoare:

Floriane André (Brest Bretagne Handball)

Elma Halilčević (Odense Håndbold)

Henny Ella Reistad (Team Esbjerg)

Léna Grandveau (Metz Handball)

Pauletta Foppa (Brest Bretagne Handball)