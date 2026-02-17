Jaqueline Cristian, calificare rapidă în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai. Adversară din Top 10 în turul următor

Românca Jaqueline Cristian (27 ani, locul 39 WTA) a dominat categoric primul set, pe care l-a câștigat cu 6-0 în doar 35 de minute. Germanca Ella Seidel (21 ani, locul 100 WTA) s-a retras apoi, acuzând probleme medicale.

În urma acestui succes, Cristian conduce cu 2-1 la întâlnirile directe cu Seidel.

Pentru calificarea în optimi, Jaqueline Cristian și-a asigurat 120 de puncte în clasamentul WTA și un premiu în valoare totală de 49.250 de dolari.

În faza următoare, jucătoarea română o va întâlni pe Mirra Andreeva (18 ani, locul 7 WTA).

Deținătoare a titlului la turneul de la Dubai, rusoaica a profitat de retragerea australiencei de origine rusă Daria Kasatkina, accidentată la șold.

Jaqueline Cristian va evolua marți și în optimile probei de dublu, unde face pereche cu Gabriela Ruse.

Cristian și Ruse se vor confrunta cu perechea rusă Alexandra Panova / Diana Shnaider. Partida este programată după ora 15:15.