Perechea Cristian / Ruse elimină echipa cap de serie nr. 4 și avansează în sferturi la Transylvania Open

Perechea formată din jucătoarele române Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse a eliminat, luni, echipa cap de serie nr. 4 de pe tabloul principal la Transylvania Open și avansează în sferturile de finală.
sursă foto: Transylvania Open
Petre Apostol
02 feb. 2026, 17:00, Sport

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au învins perechea din China, Qianhui Tang / Yue Yuan, în minimum de seturi.

Jucătoarele române s-au impus cu scorul de 6-4, 6-3. Partida a durat o oră și aproape 20 de minute.

Cristian și Ruse au făcut diferența în special pe primul serviciu, unde au câștigat 79% dintre puncte, față de doar 60% ale adversarelor.

De asemenea, româncele au fost mult mai agresive la retur, reușind să câștige 46% dintre punctele de la primire, comparativ cu 36% pentru Tang și Yuan.

Un alt element-cheie a fost conversia mingilor de break. Cristian și Ruse au fructificat 5 din 7 astfel de oportunități (71%). Adversarele au reușit doar 2 break-uri din 5 șanse.

La serviciu, perechea română a avut 5 ași, dar și 3 duble greșeli.

Finalul de meci le-a aparținut clar româncelor, cu 7 dintre ultimele 10 puncte câștigate.

În sferturi, Cristian și Ruse se vor confrunta cu perechea învingătoare dintre Eudice Chong (Hong Kong) / En Shuo Liang (Taiwan) și româncele Ruxandra Bertea / Briana Szabo, posesoare de wild-card pe tabloul principal.

