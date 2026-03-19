Ionuț Radu se califică în sferturile Europa League, după victoria lui Celta Vigo cu Lyon / Răzvan Marin, în sferturile Conference League cu AEK Atena

Titular între buturi, Radu nu a fost foarte solicitat, însă a avut o intervenție importantă în debutul partidei, fiind salvat și de bară în minutul 14, la șutul lui Roman Yaremchuk.

Meciul a fost influențat decisiv de eliminarea lui Moussa Niakhate în minutul 19, care a lăsat formația franceză în inferioritate numerică.

Golurile calificării au fost marcate de Javier Rueda (min. 61) și Ferran Jutglà (90+6). Ultimul gol a venit când Lyon a mai rămas în 10 oameni, după eliminarea lui Nicolás Tagliafico.

Formația spaniolă își cunoaște deja adversara din sferturi, SC Freiburg. Formația germană s-a impus în returul cu KRC Genk cu 5-1, după ce pierduse în tur cu 0-1.

În UEFA Conference League, Răzvan Marin a fost integralist pentru AEK Atena.

Formația din Grecia a reușit calificarea în sferturi în ciuda înfrângerii din retur, scor 2-0 pentru Celje. AEK a câștigat în tur cu 4-0.

În schimb, Bogdan Racovițan a fost eliminat din competiție, după ce Raków Częstochowa a pierdut cu ACF Fiorentina.

După victoria din tur cu 2-1, italienii s-au impus cu același scor și în retur.

În sferturile Conference League a mai avansat și Mainz, care a învins Sigma Olomouc cu 2-0, după 0-0 în tur.