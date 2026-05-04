Matei Lucescu, despre ultimele momente cu bunicul său: „Niciodată nu te gândești că e ultima oară când vorbești cu cineva”

Nepotul antrenorului a povestit că, inclusiv în spital, Mircea Lucescu era preocupat mai degrabă de binele celor apropiați decât de propria situație.

„Îmi spunea să plec acasă, să fiu cu copiii, că mă așteaptă. Îmi spunea „lasă-mă pe mine, eu mă descurc.” Întotdeauna ne purta de grijă”, a declarat Matei Lucescu.

Un moment cu o puternică încărcătură emoțională a fost ultima discuție dintre tatăl său și bunicul său, facilitată chiar de el, fără să conștientizeze atunci importanța acelui gest.

„Niciodată nu te gândești că e ultima oară când vorbești cu cineva. Sunt foarte puține momente în care realizezi asta. Dar mă bucur că am reușit să fiu acolo”, a spus acesta.

Matei Lucescu a evidențiat importanța prezenței în viața celor apropiați, mai ales în momentele dificile.

„Prezența este extraordinar de importantă. Să fim alături de oameni atunci când au nevoie sau poate când nu realizează că au nevoie”, a adăugat el.

În același timp, dialogul a scos în evidență și una dintre lecțiile fundamentale transmise de fostul mare antrenor: perseverența.

„Faptul că nu reușești este doar pentru că ai renunțat. Dacă vei persista, vei izbuti”, este mesajul pe care Matei Lucescu spune că l-a moștenit de la bunicul său.

El a subliniat că modelul lui Mircea Lucescu ar trebui studiat de toți cei care aspiră la o carieră în fotbal, nu doar prin prisma rezultatelor, ci și a mentalității și disciplinei.

Totodată, nepotul antrenorului a atras atenția asupra ritmului alert al vieții moderne, care îi îndepărtează pe oameni de lucrurile cu adevărat importante.

„Niciodată nu avem suficient timp. Viteza vieții a crescut și ne este din ce în ce mai greu să petrecem timp cu familia, cu copiii, cu părinții. Și eu sufăr din cauza asta”, a mărturisit acesta.

În final, Matei Lucescu a transmis că este nevoie de o reevaluare a priorităților personale.

„E un moment în care trebuie să ne reașezăm și să vedem cum reușim să punem pe primul loc lucrurile care ne fac cu adevărat fericiți și oamenii dragi”, a concluzionat el.