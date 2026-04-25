Tehnica de atragere a prosperității prin remodelarea gândirii. Sfaturile unui instructor certificat în theta healing

Alina Feder, instructor certificat în theta healing, invitata podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a fost întrebată dacă prin tehnica Theta Healing-ului pot fi găsite soluții pentru a remodela starea financiară.

„De exemplu, să zic, am o situație financiară proastă. Intru în meditație, mă relaxez și din nou vine discuția cu Dumnezeu și Îl întreb pe Dumnezeu care sunt motivațiile pentru care eu am creat acea situație financiară proastă. Care sunt motivațiile pentru care încă o păstrez? Găsesc acele motivații, toate care sunt pozitive le descarc din energia creatoare, mă conectez la energia creatoare și primesc acele vibrații, toate care sunt negative le eliberez. Apoi, următorul pas este crearea unei noi realități. După ce am eliberat tipare limitative, emoții, obișnuințe, poate chiar contracte de sărăcie sau ce-o mai fi fost pe acolo, intru la etapa următoare în care-mi setez intenția abundenței financiare”, a spus Alina Feder.

Pot să vreau un milion de euro într-o lună

Instructorul certificat în theta healing a explicat că, în această etapă, trebuie setat exact „câți bani în lei, în valută vreau să atrag eu lunar”.

„Sigur, poate să vreau un milion de euro, să-i fac într-o lună. Dar nu-i posibil. Dar cine zice că nu-i posibil? Mintea mea. De fapt, în momentul în care stabilesc intenția, mintea va veni cu rezistență la acea intenție. E foarte posibil. Nu poți să-i faci, n-ai cum să-i faci, n-ai avut niciodată atâția bani.

Și atunci mă apuc și curăț toate aceste rezistențe din nou și din nou și din nou până când simt că nu mai am nicio contractură musculară, niciun gând vis-a-vis de faptul că eu luna viitoare vreau să manifest un milion de euro”, a explicat specialista.

Recunoștința

Alina Feder spune că apoi urmează cel mai important pas: recunoștința.

„Recunoștința reprezintă o vibrație înaltă. Foarte înaltă. (Când trebuie să apară în procesul acesta al meditației?) În momentul în care îi mulțumim cu recunoștință divinității că deja am făcut acel milion de euro. Eu îmi închipui într-o prima fază, îmi imaginez că deja am atras acel milion de euro și simt o profundă recunoștință. Pot să mai simt împlinire, pot să simt generozitate, să dăruiesc și altora sau pot chiar să-mi setez intenția în cadrul procesului de manifestare ca abundanța mea financiară să aducă abundanță celorlalți”

Ea spune că intenția poate fi setată astfel încât „să fiu generoasă și să răspândesc o parte din milionul de euro”.