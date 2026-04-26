Alina Feder, practician Theta Healing, la „Altceva”: „Nu pot să creez realitatea altei persoane, dar îi pot trimite iubire necondiționată”

Podcastul „Altceva” al lui Adrian Artene propune o temă profundă, spirituală, de foarte mare interes într-o societate care caută activ să iasă din matricea tot mai apăsătoare a societății: manifestarea, vindecarea, rugăciunea, meditația, ajutorul pentru celălalt.

Un dialog în care practicianul de theta healing Alina Feder a explicat limitele și posibilitățile intervenției energetice asupra altor persoane.

O discuție despre libertatea personală, iubire necondiționată, relația dintre practicile spirituale asociate epocii „New Age” și tradiția creștină.

„Nu pot să creez realitatea altei persoane”

Întrebată dacă putem „manifesta” vindecarea pentru cineva apropiat – un părinte sau un copil aflat în suferință – Alina Feder a subliniat o limită esențială a acestui tip de practică:

„Manifestarea ca proces înseamnă să-mi creez o altă realitate în care trăiesc. Deci eu nu pot să creez realitatea altei persoane. Doar persoana respectivă își poate manifesta propria viață, își poate manifesta propria realitate.”

Această idee introduce o perspectivă clară asupra responsabilității individuale: fiecare persoană este autorul propriei realități, iar intervențiile exterioare nu pot substitui voința sau procesul interior al celuilalt.

Iubirea necondiționată, singura intervenție fără limite

Cu toate acestea, există o formă de sprijin care nu încalcă libertatea celuilalt:

„Ce pot să fac eu e să-i trimit mereu și mereu iubire necondiționată. În momentul acela, ceva se va schimba la el. Cu cât îi trimit mai multă iubire necondiționată, cu atât apare schimbarea.”

Potrivit Alinei Feder, iubirea necondiționată nu forțează o realitate, ci creează un context favorabil transformării. Este, în această viziune, o energie care susține fără să controleze.

Condiția esențială: acordul

În ceea ce privește intervențiile directe – precum rugăciunea sau trimiterea de „energie vindecătoare” – Feder insistă asupra unui principiu fundamental:

„Să-i cerem acord. De exemplu, avem un tată bolnav. Tată, pot să mă rog pentru vindecarea ta? Da. Și în acel moment îi trimitem energia vindecătoare. Fără acord, nu se poate.”

Această poziție introduce o etică a practicilor spirituale: orice intervenție trebuie să respecte consimțământul persoanei vizate.

Ea a oferit și exemplul unui grup de vindecare

„Am un grup de vindecare energetică cu abonament (…) în care ne strângem în grup, facem vindecare cu tot grupul și încet toate acele persoane care ne dau acord de vindecare, grupul trimite vindecarea și spre ei.

Persoanelor pentru care nu avem acord (…) le trimitem iubire necondiționată.”

Meditația și Sfântul Maslu

Adrian Artene a adus în discuție o apropiere interesantă de tradiția creștină, menționând Sfântul Maslu – ritualul prin care credincioșii se roagă pentru sănătatea altora.

Ideea unei rugăciuni pentru ceilalți, bazată pe iubire și intenție, pare să creeze un punct comun între spiritualitatea contemporană și cea tradițională.

Există o „oră perfectă” pentru meditație?

Un alt subiect abordat a fost momentul optim pentru meditație sau rugăciune, într-un context în care pe rețelele sociale circulă ideea că anumite ore – precum 3 dimineața – ar avea o semnificație specială.

Răspunsul Alinei Feder a fost ferm:

„Există vreun moment specific în care să ne conectăm cu Divinitatea? (…) Eu zic că nu există niciun moment.”

Ea a continuat, punând accent pe continuitatea conexiunii spirituale:

„Conexiunea e în mine și intenția mea e să fiu conectată cu Divinitatea (…) în fiecare clipă a vieții mele, dincolo de barierele mentale, dincolo de influența mediului în care trăiesc.”

În această viziune, spiritualitatea nu este legată de un program sau de un ritual strict, ci de o stare interioară constantă.

Dincolo de tehnici: responsabilitate și conștiință

Dialogul scoate la iveală o idee centrală: indiferent de metoda spirituală – fie că vorbim despre theta healing sau rugăciune – există două principii care nu pot fi ocolite: libertatea individuală și responsabilitatea personală.

Vindecarea altora nu poate fi impusă, dar poate fi susținută prin iubire, intenție și, mai ales, respect pentru voința celui vizat.