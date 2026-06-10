Eugen Tomac explică de ce a renunțat la cetățenia ucraineană: „Nu am nevoie de o cetățenie în plus”

Premierul desemnat Eugen Tomac a răspuns miercuri întrebărilor legate de renunțarea la cetățenia ucraineană, după ce în spațiul public au apărut discuții privind originile sale și relația pe care a avut-o cu statul ucrainean.

Întrebat despre demersul privind retragerea cetățeniei ucrainene și dacă în copilărie mergea pe jos „până la frontiera cu sârmă ghimpată”, Tomac a spus că este „român născut în Sudul Basarabiei, la doar câțiva kilometri de frontiera română-ucraineană”.

„Eu sunt român născut în Sudul Basarabiei, la doar câțiva kilometri de frontiera română-ucraineană. Deci, în momentul de față, lucrurile sunt cât se poate de simple. M-am stabilit la București în 1998. Așa cum am spus în repetate rânduri, viața mea este toată legată de activitatea mea publică și, nu numai, de tot ceea ce reprezintă România”, a declarat acesta.

El a precizat că s-a mutat în România la vârsta de 17 ani. Potrivit premierului desemnat, perioada petrecută în Ucraina a fost una foarte scurtă.

„Când un elev se stabilește în propria lui țară, la 17 ani, în condițiile în care în Ucraina am locuit practic doar șase ani, nu văd care este rostul unei asemenea dezbateri, pe de-o parte. Pe de altă parte, în momentul în care mi-am obținut cetățenia română, am încetat orice raport în relația cu orice autoritate din Ucraina, pentru că identitatea cu care mă identific eu este cea de cetățean român”, a afirmat Eugen Tomac.

Acesta a explicat că, după obținerea cetățeniei române, nu a mai avut legături cu autoritățile ucrainene și că a ales ulterior să renunțe oficial la cetățenia ucraineană.

Tot Tomac a precizat că decizia a fost luată din proprie inițiativă și nu la solicitarea vreunei instituții sau autorități.

„Mai departe, am decis, de bună voie, la momentul la care am considerat oportun, că nu am nevoie de o cetățenie în plus. Am făcut acest demers, în urmă cu mai mulți ani de zile, la ambasada Ucrainei, prin care, de bună voie, am renunțat la cetățenia ucraineană, nu pentru că m-a obligat cineva, ci pentru că, pur și simplu, repet”, a declarat Tomac.

Sursă video: TVR INFO