Prima pagină » Politic » Rogobete îi cere lui Bolojan să plece acasă: „Viețile oamenilor nu se pot calcula în deficit”

Rogobete îi cere lui Bolojan să plece acasă: „Viețile oamenilor nu se pot calcula în deficit”

Fostul ministru al Sănătății l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan pentru politica guvernamentală privind angajările din sistemul sanitar și i-a cerut să plece de la conducerea Guvernului. El spune că România a investit miliarde de lei în spitale noi, însă acestea nu pot funcționa fără suficient personal medical.
Berlin: Parada Pride, anulată după ce un vehicul a intrat în mulțime
Berlin: Parada Pride, anulată după ce un vehicul a intrat în mulțime
Ciucu: Traficul trebuie scos din centrul Capitalei. Așa putem avea un aer mai curat
Ciucu: Traficul trebuie scos din centrul Capitalei. Așa putem avea un aer mai curat
Traian Băsescu: România nu este Belgia. Avem nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline
Traian Băsescu: România nu este Belgia. Avem nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline
Băsescu, despre riscul unei crize a carburanților: „Trebuie negociat cu ucrainenii să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc”
Băsescu, despre riscul unei crize a carburanților: „Trebuie negociat cu ucrainenii să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc”
Pîslaru: „Niciun venit salarial nu va putea să scadă prin legea salarizării”
Pîslaru: „Niciun venit salarial nu va putea să scadă prin legea salarizării”
Maria Miron
26 iul. 2026, 00:39, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit fostului ministru al Sănătății, deputatul PSD Alexandru Rogobete, România a avut nevoie de 36 de ani pentru a construi primele spitale noi, iar investițiile de miliarde în infrastructură sunt inutile fără personal medical adecvat nevoilor sistemului sanitar.

„Am construit degeaba toate aceste spitale și s-au investit degeaba peste 12 miliarde de lei în ultimii patru ani în infrastructura spitalicească dacă nu angajăm personal suficient”, a transmis sâmbătă Alexandru Rogobete.

Rogobete contestă calculul necesarului de personal din sănătate

Deputatul PSD contestă cifra de 26.000 de angajați vehiculată de Ilie Bolojan ca necesar de personal în sistemul de sănătate. Rogobete susține că necesarul de resurse umane nu poate fi stabilit printr-un singur tabel care are ca obiectiv reducerea deficitului.

„Nu putem privi nevoia de resursă umană din sănătate într-un singur tabel care are un singur obiectiv, și anume de a reduce deficitul. Viețile oamenilor nu se pot calcula în deficit”, i-a transmis Rogobete premierului interimar.

Rogobete: „Plecați acasă!”

Fostul ministru susține că politica de reducere a deficitului și limitarea angajărilor în sistemul sanitar afectează funcționarea spitalelor și îi cere lui Ilie Bolojan să plece de la conducerea Guvernului.

„Spitalele astea noi au nevoie să fie însuflețite. Ca să poată fi însuflețite, vă rog, eliberați România și plecați acasă”, a transmis Rogobete.

„Pentru gloria dumneavoastră de a vă lăuda că a scăzut deficitul, ați slăbit unul dintre cele mai importante sisteme – sistemul de sănătate”, a mai afirmat fostul ministru.

Potrivit acestuia, reducerea deficitului a fost pusă înaintea nevoilor sistemului de sănătate. România traversează o perioadă în care „copiii mor pe listele de așteptare” din cauza lipsei personalului medical, spune deputatul PSD.

Alexandru Rogobete a fost ministrul Sănătății în Guvernul condus de Ilie Bolojan până în aprilie 2026, când și-a depus demisia alături de ceilalți miniștri social-democrați, după retragerea sprijinului politic acordat premierului de către PSD.

Recomandarea video

Povestea din spatele coafurii lui Cucurella: „Mama mă recunoștea pe teren” / Despre fiul său, diagnosticat cu autism: ”Nimeni nu are o viață perfectă. Dacă ai un copil cu autism, totul este mai complicat”
G4Media
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
GSP.ro
Replici acide între Radu Ștefan Oprea și Radu Miruță pe tema contractului cu Rheinmetall. Social-democratul acuză că se pierd bani europeni, ministrul USR susține că s-a renegociat corect
Gandul
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport
Am intrat în Muzeul Recordurilor Românești. Locul din București unde se ascund un milion de povești și cele mai spectaculoase colecții din lume
Libertatea
Vrei să te muți la munte? Un sat din Europa plătește până la 21.000 de dolari noilor locuitori și oferă ajutor financiar lunar
CSID
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia