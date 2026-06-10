Ciucu îl demite pe șeful care se ocupă de transportul în comun din București – Ilfov. 9 structuri fac aceleași lucruri. Pe cine a pus în funcție

Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, anunță că l-a demis din funcție pe Vladimir Ghițulescu, Directorul General al ADI TPBI - structură care gestionează, reglementează și monitorizează serviciul public de transport local de călători din Regiunea București-Ilfov - și l-a numit pe George Micu.