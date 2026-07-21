STB, trimisă în insolvență. Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii

Hotărârea oferă conducerii STB mandatul politic și administrativ necesar pentru a solicita deschiderea procedurii de insolvență. Decizia vine la numai o zi după ce Ciprian Ciucu a avertizat că societatea de transport nu mai poate continua în actuala formă, iar acumularea datoriilor riscă să afecteze întregul buget al Capitalei.

Din punct de vedere juridic, STB nu este încă oficial în insolvență. Următorul pas este depunerea cererii la Tribunalul București, iar procedura va fi deschisă numai printr-o decizie a judecătorului-sindic.

Legea insolvenței prevede că un debitor aflat în această situație trebuie să se adreseze tribunalului, iar scopul procedurii este atât acoperirea datoriilor, cât și acordarea unei șanse de redresare a activității, atunci când aceasta mai este posibilă.

Ciucu: „Fără insolvență, STB va intra direct în faliment”

Primarul general a susținut că insolvența este singurul mecanism prin care societatea mai poate fi protejată de executări silite, poprirea conturilor și acumularea unor noi penalități.

„Fără insolvență, la un moment dat, efectiv, STB va intra direct în faliment”, avertiza Ciprian Ciucu înaintea votului.

Edilul afirma că măsura este necesară inclusiv pentru plata salariilor și pentru evitarea blocării serviciului public de transport.

„Doar așa o putem salva. Doar așa putem plăti salariile. Doar așa putem evita falimentul orașului”, a declarat primarul Capitalei.

Potrivit datelor prezentate de Ciucu, STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt numai penalități.

Primarul a acuzat conducerile succesive ale companiei că, începând din perioada 2019-2020, nu au mai virat integral către stat TVA-ul, impozitul pe venit și contribuțiile sociale reținute pentru angajați.

Datoria STB ar putea ajunge la 3 miliarde de lei

Situația financiară se poate agrava și mai mult din cauza litigiilor comerciale și a facturilor neachitate către furnizori.

Municipalitatea estimează că expunerea totală a STB ar putea ajunge la aproximativ trei miliarde de lei, dacă sunt luate în calcul litigiul comercial cu VFU Pașcani și celelalte obligații ale societății.

Ciucu susține că problemele companiei nu mai pot fi rezolvate doar prin transferarea unor noi subvenții de la bugetul Capitalei. În fiecare an, Primăria a direcționat peste un miliard de lei către transportul public, însă societatea a continuat să acumuleze datorii și penalități.

Primarul a indicat drept principale cauze ale crizei neplata obligațiilor către ANAF, managementul defectuos și politizarea conducerii STB și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov.

Autobuzele, tramvaiele și troleibuzele nu se opresc automat

Declanșarea procedurii nu înseamnă suspendarea imediată a transportului public din București. Dimpotrivă, insolvența este concepută ca un mecanism prin care activitatea unei societăți poate continua în timp ce datoriile sunt inventariate și este pregătit un plan de reorganizare.

Legea prevede că, după deschiderea procedurii, executările silite pentru recuperarea creanțelor asupra companiei sunt suspendate. Contractele aflate în derulare sunt, de asemenea, considerate menținute, neputând fi reziliate automat doar pentru că societatea a intrat în insolvență.

Un administrator judiciar va analiza situația financiară, contractele, numărul de angajați și cheltuielile societății. Acesta va lucra sub controlul judecătorului-sindic și al creditorilor, principalul creditor al STB fiind ANAF.

Procedura poate conduce la restructurarea organigramei, renegocierea sau denunțarea unor contracte, vânzarea unor active care nu sunt esențiale și adoptarea unui plan de eșalonare sau reducere a datoriilor. Insolvența nu înseamnă însă ștergerea automată a obligațiilor și nici nu garantează salvarea companiei. Dacă reorganizarea eșuează, următorul pas poate fi falimentul.

Ce urmează

Conducerea STB trebuie să adopte formal decizia de solicitare a insolvenței și să depună documentele financiare la Tribunalul București. Instanța va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile legale și va decide dacă deschide procedura.

Până la pronunțarea tribunalului, compania funcționează în regimul actual. După eventuala deschidere a insolvenței, STB va intra într-o perioadă de observație, timp în care administratorul judiciar va stabili dacă societatea poate fi reorganizată.