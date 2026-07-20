Ciucu cere insolvența STB pentru a evita „falimentul Bucureștiului”. Datorii de 1,72 miliarde și penalități uriașe

„Din punctul meu de vedere, STB este în insolvență nedeclarată din anul 2020”, a transmis Ciprian Ciucu, într-o amplă postare publicată luni.

Primarul general susține că problemele au început în momentul în care compania nu a mai virat către ANAF TVA-ul, impozitul pe venit și contribuțiile sociale reținute pentru angajați.

Ciucu: STB avea datorii de 1,72 miliarde de lei în 2025

Potrivit cifrelor prezentate de edil, datoria totală a STB ajunsese în 2025 la aproximativ 1,72 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar peste 400 de milioane de lei ar fi exclusiv penalități.

Ciucu afirmă că societatea a fost menținută artificial în funcțiune prin subvenții plătite din bugetul Primăriei Capitalei, fără ca problemele structurale să fie rezolvate.

„Nu este un accident, ci rezultatul unui cumul de alegeri deliberate din trecut”, a susținut primarul general, care acuză fostele conduceri ale companiei de decizii financiare iresponsabile. prezentate de Ciucu sunt apropiate de cele comunicate recent de directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea.

Acesta a declarat că societatea are datorii de 1,427 miliarde de lei către ANAF și alte 223,4 milioane de lei către furnizori, adică peste 1,65 miliarde de lei în total. Conducerea STB a anunțat măsuri de reorganizare, digitalizare și reducere a risipei. actul care ar putea aduce penalități de peste un miliard de lei

Unul dintre cele mai grave cazuri prezentate de primar este litigiul dintre STB și Electroputere VFU Pașcani, legat de achiziția a 40 de tramvaie.

Procedura a fost lansată în 2019, iar asocierea condusă de VFU Pașcani a fost desemnată câștigătoare în vara anului 2020. Contractul, cu o valoare inițială de aproximativ 305 milioane de lei, nu a mai fost însă semnat, iar STB a încercat ulterior să anuleze licitația.

Litigiile care au urmat au dus la stabilirea unor penalități de 0,1% pe zi, majorate ulterior, printr-o altă decizie, la 0,5% pe zi. La valoarea contractului, procentul de 0,5% înseamnă aproximativ 1,5 milioane de lei pentru fiecare zi de întârziere. timează că penalitățile acumulate în cele două dosare ar putea depăși 1,02 miliarde de lei, de peste trei ori valoarea inițială a contractului. Cea mai mare parte a sumei, aproximativ 905 milioane de lei, ar proveni din aplicarea penalității de 0,5% pe zi în perioada 5 decembrie 2024 – 20 iulie 2026.

Edilul precizează că o parte dintre sume sunt deja executorii, în timp ce restul au, în opinia sa, potențialul de a deveni executorii.

Acuzații la adresa TPBI: „Rapoarte de audit vădit trucate”

A doua cauză a crizei financiare ar fi, potrivit lui Ciprian Ciucu, modul în care funcționează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov – TPBI.

Primarul general acuză TPBI că ar fi luat decizii pe criterii politice și că ar fi aprobat costurile STB în baza unor rapoarte de audit care ar fi inclus cheltuieli fără legătură directă cu serviciul de transport.

Acestea sunt acuzațiile formulate de edil, fără ca în postarea sa să fie prezentat și un punct de vedere al TPBI.

Ciucu afirmă că transportul public din localitățile județului Ilfov costă aproximativ 230 de milioane de lei anual și că aproape 90% din această sumă este suportată de București. Primarul a criticat și lipsa unor măsuri pentru eliminarea traseelor care se suprapun, inclusiv pe porțiuni deservite simultan de tramvaie, autobuze și metrou.

Edilul reclamase și anterior că Primăria Capitalei plătește aproximativ 230 de milioane de lei pe an pentru transportul care deservește inclusiv localitățile din Ilfov. acuză angajări politice și un management lipsit de eficiență

A treia cauză invocată este managementul defectuos al STB, despre care primarul spune că a fost afectat de politizare și de teama conducerilor succesive de a lua măsuri care ar fi nemulțumit sindicatele.

Ciucu vorbește despre contracte care nu ar avea legătură cu activitatea de transport, lipsa digitalizării, angajări făcute la recomandarea partidelor și sindicatelor, precum și un număr prea mare de salariați în structurile administrative.

Edilul precizează că eventualele restructurări nu ar trebui să îi afecteze pe șoferi, vatmani și muncitorii care asigură efectiv funcționarea transportului public.

Un kilometru parcurs de tramvai ar costa 27,40 lei

Primarul general susține că STB este unul dintre cei mai ineficienți operatori de transport public din țară.

Potrivit datelor prezentate de acesta, biletele și abonamentele achitate de călători acoperă numai 17-19% din costurile companiei. Restul cheltuielilor sunt suportate prin subvenții și alte forme de finanțare din bani publici.

Ciucu compară situația cu Varșovia, unde veniturile tarifare ar acoperi aproximativ 30% din costuri, și cu Parisul, unde proporția ar ajunge la 37%.

Costul mediu ponderat pentru un kilometru parcurs în București ar fi de 16,69 lei, cu aproximativ 25-27% mai mare decât în Cluj-Napoca, unde ar fi de 12,52 lei.

Diferența ar fi și mai mare în cazul tramvaielor: 27,40 lei pentru fiecare kilometru parcurs în București, comparativ cu 19,50 lei în Cluj-Napoca, 19,65 lei în Oradea și 20,87 lei în Craiova.

De ce cere Ciucu insolvența STB

Ciprian Ciucu susține că pomparea anuală a unor noi miliarde de lei din bugetul Capitalei nu mai reprezintă o soluție și că insolvența este singurul mecanism prin care societatea poate fi reorganizată.

În scenariul prezentat de primar, compania ar urma să intre sub controlul unui administrator judiciar, supravegheat de un judecător-sindic. Administratorul ar putea analiza și denunța contractele considerate păguboase și ar elabora un plan de reorganizare financiară și operațională.

Ciucu mai afirmă că procedura ar proteja conturile STB împotriva popririlor și ar permite ca subvențiile acordate de Primăria Capitalei să fie folosite cu prioritate pentru salariile curente, carburanți, energie electrică și piese de schimb.

Edilul susține, de asemenea, că un plan de reorganizare aprobat de instanță ar putea permite restructurarea sau ștergerea unei părți dintre datoriile istorice.

„Insolvența va proteja salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor”, a transmis Ciprian Ciucu.

Primarul general cere Consiliului de Administrație, conducerii executive a STB și Consiliului General al Municipiului București să ia rapid o decizie, avertizând că acumularea unor noi penalități ar putea pune în pericol atât compania, cât și finanțele întregii Capitale.